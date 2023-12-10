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        Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:22
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        Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce adresi belirlenen bir ev ve iş yerinde yapılan operasyonda, 380 litre etil alkol, 74 litre sahte alkol ve 6 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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