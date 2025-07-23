"YANGININ KARARSIZ OLMASI VE YÖN DEĞİŞTİRMESİ KONTROLÜ GÜÇLEŞTİRDİ"

Habertürk TV'ye konuşan KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili şu ifadeleri kullandı

Biraz önce Orman Genel Müdürlüğü'nden gönderilen son durum raporuna göre Seyitgazi-Sarıcaova'da rüzgarın kararsız olduğu ve özellikle 30 kilometre üzerinde olduğu ve bizim için çok kritik eşik olan nemin yüzde 10-11 civarlarında. Sıcaklığın çok yüksek olduğu hava halinden bahsediyoruz. Bu tür yangınlar çok kararsız yapı ortaya koyarlar. Biz buna yangın literatüründe kontrol edilemeyen yangınlar olarak bakarız. Mecburiyetten yangını kendi haline bırakırız. Bu tür yangınlara müdahalenin başarı şansı yoktur. Bu bütün dünyada böyledir. Amerika'daki yangınlar da böyleydi. Çok yüksek sıcaklık, rüzgar, nem kontrol edilemeyen yangınları beraberinde getirir. Çok hızlı şekilde rüzgar yön değiştirir. Beklenilmeyen yerlerde yangını birkaç dakika içinde görebilirsiniz. Bu hava halindeki kararsızlık, çok yüksekle birlikte, yanıcı maddenin neminin düşük olması yangınlara sebep oldu. Bu yangına doğrudan müdahaleden ziyade insanları, canı, malı, değerli arazileri kurtarmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Yangın çıktıktan sonra yapılabilecek maalesef çok şey yoktur. Tamamen koruyucu tedbirlerle; yani insanları, köyleri, yerleşim birimleri korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Bulundukları yer itibariyle rüzgar döndükten sonra yakalanmış olabilirler onu bilmiyoruz. Rüzgarın kararsız olması, yön değiştirmesiyle bir anda yangın hattı içinde hiç ummadığınız bir yerde, yangını kontrol altına aldığınız anda yangın sizi çevrelemiş olabilir. Rüzgarın kararsız olması, hızlı yön değiştirmesiyle beklenilmeyen bir yerde yangına yakalanmış olabilirler. AKUT demek ki bir sıkıntıda müdahale etmiş olabilir.