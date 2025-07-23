Eskişehir orman yangınında son durum! Seyitgazi orman yangını söndürüldü mü?
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu. Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerleyen yangında son durum birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Seyitgazi orman yangını söndürüldü mü?" Eskişehir orman yangınında son durum...
Eskişehir orman yangınında son durum... Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan 5'i orman işçisi, 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bakan Yumaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı. Peki, "Seyitgazi orman yangını söndürüldü mü, Eskişehir orman yangını devam ediyor mu?" İşte detaylar...
ESKİŞEHİR ORMAN YANGININDA ACI HABER!
Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu.
ESKİŞEHİR ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, DEVAM EDİYOR MU?
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
İş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele veriyor. Üst bölgelerde birçok noktada devam eden yangını söndürmeye çalışan 1 orman işçisi elinden yaralandı. Ekiplerin yanına koşarak gelen ve ‘yanıyorum’ diyerek yaşadıklarını anlatan işçi, ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık durumu iyi olan ve yanan eli nedeniyle yaralı olan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, birçok farklı noktada devam eden küçük yangınları söndürerek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
AKUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARIŞ ALTAN DOĞAN: HABER ALAMADIĞIMIZ ARKADAŞLARIMIZ VAR
Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi ilçesindeki yangında, tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını söyledi.
Doğan, “Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı” dedi.
"YANGININ KARARSIZ OLMASI VE YÖN DEĞİŞTİRMESİ KONTROLÜ GÜÇLEŞTİRDİ"
Habertürk TV'ye konuşan KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili şu ifadeleri kullandı
Biraz önce Orman Genel Müdürlüğü'nden gönderilen son durum raporuna göre Seyitgazi-Sarıcaova'da rüzgarın kararsız olduğu ve özellikle 30 kilometre üzerinde olduğu ve bizim için çok kritik eşik olan nemin yüzde 10-11 civarlarında. Sıcaklığın çok yüksek olduğu hava halinden bahsediyoruz. Bu tür yangınlar çok kararsız yapı ortaya koyarlar. Biz buna yangın literatüründe kontrol edilemeyen yangınlar olarak bakarız. Mecburiyetten yangını kendi haline bırakırız. Bu tür yangınlara müdahalenin başarı şansı yoktur. Bu bütün dünyada böyledir. Amerika'daki yangınlar da böyleydi. Çok yüksek sıcaklık, rüzgar, nem kontrol edilemeyen yangınları beraberinde getirir. Çok hızlı şekilde rüzgar yön değiştirir. Beklenilmeyen yerlerde yangını birkaç dakika içinde görebilirsiniz. Bu hava halindeki kararsızlık, çok yüksekle birlikte, yanıcı maddenin neminin düşük olması yangınlara sebep oldu. Bu yangına doğrudan müdahaleden ziyade insanları, canı, malı, değerli arazileri kurtarmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Yangın çıktıktan sonra yapılabilecek maalesef çok şey yoktur. Tamamen koruyucu tedbirlerle; yani insanları, köyleri, yerleşim birimleri korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Bulundukları yer itibariyle rüzgar döndükten sonra yakalanmış olabilirler onu bilmiyoruz. Rüzgarın kararsız olması, yön değiştirmesiyle bir anda yangın hattı içinde hiç ummadığınız bir yerde, yangını kontrol altına aldığınız anda yangın sizi çevrelemiş olabilir. Rüzgarın kararsız olması, hızlı yön değiştirmesiyle beklenilmeyen bir yerde yangına yakalanmış olabilirler. AKUT demek ki bir sıkıntıda müdahale etmiş olabilir.
"HAZİRAN-EKİM AYLARINDA ORMANLARA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANMALI"
Isparta Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Habertürk TV'ye şöyle konuştu:
Orman yangınlarında başarının olup olmadı, nasıl söndürüleceği üzerine tartışırken aslında orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler alınması konusunda her bir vatandaşımızın sorumlu olduğunu görmemiz gerekiyor. Orman yangınlarında orman teşkilatının bütün personeli sahada yer almaktadır. Herhangi yangın çıktığı zaman etkin şekilde mücadele veriliyor. Yangınla mücadele eden işçilerimiz maalesef yorgun düşüyorlar. Organizasyon kabiliyetinin düşmesine sebep oluyor. Birkaç gündür ekstrem iklim konusunda Tarım Orman Bakanlığımız sürekli uyarılarda bulunuyor. 40 C üzerinde sıcaklığınız varsa havada rüzgarınız 40 kilometrenin üzerindeyse yangınla ne kadar mücadele ederseniz edin o kadar da başarılı olamıyorsunuz. Buna rağmen ormancılarımız, her biri ateş savaşçımız cansiperane mücadele yapıyor. Belli bir noktadan sonra bu işçilerimiz yorgun düşüyor. Bizim muhakkak orman yangınları söndürme, mücadeleden ziyade orman yangınlarının ne kadar az olabileceğiyle ilgili etkin şekilde çalışmamız lazım. Ormanlara giriş çıkışlar yasaklanması gerekiyor. 1 Haziran'dan Ekim ayına kadar ormanlara gitmeyelim, mangal yapmayalım, piknik yapmayalım, hiçbir etkinliğimizi ormanda yürütmeyelim.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada da "Eskişehir'de başlayan ve Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarında süren yangına müdahale esnasında şehit olan 5 AKUT ve 5 orman çalışanına Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.