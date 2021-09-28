Adana'da korkunç olay! Eskort oyunu! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül’de saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Deniz A. başka kadının fotoğraflarıyla eskort sitesine fuhuş amaçlı ilan verdi.

400 TL'YE ANLAŞIP EVE ÇAĞIRDI

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra M.A. (23) isimli kişi Deniz A. (42) ile internetten irtibata geçerek 400 lira karşılığında anlaştı. M.A. ile Deniz A.’nın buluştuğu evde oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı İsmail Ç. (37) geldi.

CEP TELEFONUNU ALDI

Belindeki tabancayı çıkaran İsmail Ç., M.A.’yı tehdit ederek cep telefonunu aldı. İsmail Ç.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan M.A., evden kaçtı. M.A. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

DAHA ÖNCE DE BİR KİŞİYİ GASP ETMİŞLER

Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin, aynı yöntemle daha önce Y.Y.’yi de (59) alıkoyup, parasını ve cep telefonunu gasp ettiği ve yağma suçundan arandıkları öğrenildi.

İKİSİ DE TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adresleri belirlenen Deniz A. ile İsmail Ç., polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.