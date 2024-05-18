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        Haberler Televizyon Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan konserde dans

        Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan konserde dans

        Etimesgut Belediye Başkanı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, düzenlediği gençlik festivalinde sahne alan şarkıcı Melek Mosso'ya dans ederek eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:37
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        Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sahne alan şarkıcı Melek Mosso'ya dans ederek eşlik etti.

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        Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'ta 19 Mayıs Gençlik Bayramı kapsamında üç gün devam edecek gençlik festivali düzenledi.

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        Erdal Beşikçioğlu'nun Melek Mosso'ya sahnede ve sahne önünde dans ederek eşlik ettiği anlar sosyal medyada dikkat çekti.

        Fotoğraflar: İHA, Instagram

        #erdal beşikçioğlu
        #Melek Mosso
        #Nil Karaibrahimgil
        #Can Gündüz
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