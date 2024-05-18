Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan konserde dans
Etimesgut Belediye Başkanı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, düzenlediği gençlik festivalinde sahne alan şarkıcı Melek Mosso'ya dans ederek eşlik etti
Giriş: 18.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:37
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Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sahne alan şarkıcı Melek Mosso'ya dans ederek eşlik etti.
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Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'ta 19 Mayıs Gençlik Bayramı kapsamında üç gün devam edecek gençlik festivali düzenledi.