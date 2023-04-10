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Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da kan davası cinayeti! Ev basıp kadını yaşlı öldürmüştü! - Son dakika haberleri
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Ev basıp yaşlı kadını öldürmüştü! Kan davası!

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, evini bastığı husumetlisini evde bulamayınca annesi 77 yaşındaki Emine Tunç'u tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son veren 26 yaşındaki Eyüp Yel´in, saldırıyı 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen amcası Süleyman Yel'in ardından başlayan kan davası nedeniyle, intikam almak için işlediği ortaya çıktı

Batman'da kan davası cinayeti! Ev basıp kadını yaşlı öldürmüştü! - Son dakika haberleri
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DHA

Batman'da olay, dün akşam saatlerinde Aksu köyünde meydana geldi. Eyüp Yel (26), İzzet Tunç'un evine giderek, Tunç'un annesi Emine Tunç'u (77) tabancayla vurup, aynı silahla kendini de vurdu.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yel ve Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

AMCASININ İNTİKAMINI ALMIŞ

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yel ve Tunç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumetin 2 Nisan 2021´de Süleyman Yel´in (40) öldürülmesiyle kan davasına dönüştüğü, Eyüp Yel´in de amcasının intikamını almak için saldırıyı düzenlediği belirtildi.

KÖYLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Emine Tunç´un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Aksu köyünde toprağa verilirken, Eyüp Yel´in cenazesi de Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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