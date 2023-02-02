ESKİ ROL ARKADAŞININ SÖZLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Mesajların başka bir yerinde Eva Green'in senaryonun haklarını satın alma ve filmi kendi ekibiyle çekme olasılığını tartıştığı da söyleniyor. Green'in ise aslında filmden 'çıkma' niyetinin olmadığını; 2015'de bir başka 'James Bond' filmi çekmektense 'camı kırıp bileklerini kesmeyi' tercih edeceğini söyleyen, 'Casino Royale'deki rol arkadaşı Daniel Craig'in yorumuyla karşılaştırarak açıkladı:

Bazen kast etmediğiniz şeyler söylersiniz. Birinden nefret edersiniz, 'Bu kişiyi öldüreceğim' dersiniz. Peki gerçekten o kişiyi öldürecek misiniz? Hayır. Bu sadece kalpten gelen bir çığlıktır. Daniel Craig'in bir kez daha bir Bond filminde oynamaktansa 'bileklerini kesmeyi' tercih edeceğini söylediği ünlü bir örnek var. Ama Craig özleşmesine sadık kaldı, başka bir Bond filminde oynadı ve bileklerini kesmedi. Bazen aşırı baskı altında böyle şeyler söylersiniz.