Eva Green ile başrolde

Martin Campbell’ın yönettiği 'Dirty Angels'te Aziz Çapkurt, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile birlikte rol aldı. Filmde aynı zamanda ABD'li oyuncular; Ruby Rose, Christopher Backus, Maria Bakalova ve Rona-Lee Shimon de rol aldı.

Gösterime 13 Aralık’ta giren 'Dirty Angels', Afganistan’da IŞİD ve Taliban arasında sıkışıp kalan bir grup genç kızı kurtarmak için sağlık görevlisi kılığına giren cesur bir kadın ekibinin hikâyesini anlatıyor. Aziz Çapkurt, bu cesur kurtarma ekibinin bir parçası olan 'Abbas' adlı karakteri canlandırdı.

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