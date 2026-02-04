Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2026 Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal desteklerle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu, evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi kişilere ödenen evde bakım yardımı, 2026 ocak ayı memur zamlarıyla birlikte güncellendi. İşte, güncel evde bakım maaşı miktarı
EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2026 NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında 11.700,87 TL olan evde bakım aylığı ocak ayında yüzde 18,60 zam oranı ile 13.878 TL olacak.
BAKAN GÖKTAŞ SOSYAL DESTEKLERDEKİ ARTIŞLARI DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal desteklerle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş "Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi." dedi.
Ayrıca Bakan Göktaş "Çocuk başına yapılan koruyucu aile ödemelerinin aylık ortalaması 15 bin 533 liraya, ağır silikosis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 liraya yükseldi" dedi.