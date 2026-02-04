Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2026 Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2026 NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında 11.700,87 TL olan evde bakım aylığı ocak ayında yüzde 18,60 zam oranı ile 13.878 TL olacak.

BAKAN GÖKTAŞ SOSYAL DESTEKLERDEKİ ARTIŞLARI DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal desteklerle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş "Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi." dedi.