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ABD’li teknoloji devi Microsoft, bu hafta başında çalışanlarına yaptığı açıklama ile ekim ayına kadar evden çalışmaya devam edebileceklerini iletti. Microsoft'un merkezinin yer aldığı Washington eyaletinde alınan kararlar uyarınca sosyal izolasyon ve evden çalışma zorunluluğu 31 Mayıs’ta sona erecek. Bu sürenin ardından şirketlerin faaliyetlerinde normalleşme adımları atması bekleniyor. Ancak Microsoft, Covid-19 kapsamında alınan evden çalışma sürecini uzatmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde alınan önlemler kapsamında, son 2 aydır evden çalışma modeline geçen Microsoft, pazartesi günü çalışanlarına, işleri ofise gelmelerini gerektirmedikçe Ekim ayına kadar evden çalışmaya devam edebileceklerini söyledi.

AMAZON DA EKİM’E UZATTI

Toplam 144 bini aşkın çalışanı bulunan Microsoft, mart ayında dünya genelindeki ofislerini ve satış noktalarını kapatma kararı almıştı. Microsoft’un bu çalışanlarının yaklaşık 85 bini ABD’de bulunuyor.

Microsoft’un bu adımı, geçen hafta benzer bir açıklama yapan dünya e-ticaret devi Amazon’un kararının ardından geldi. Microsoft gibi genel merkezi Washington eyaletinin Seattle kentinde bulunan Amazon, geçen hafta yaptığı bilgilendirmeyle çalışanlarının 2 Ekim’e kadar evden çalışmaya devam edebileceğinin duyurmuştu.

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