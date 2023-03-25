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Haberler Teknoloji F10 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F10 Tuşu Hangisi?
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F10 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede F10 tuşu hangisi?

Klavye ya da bir diğer ismiyle tuş takımı; üzerinde harf, rakam ve birtakım özel karakterlerden meydana gelen ve mouse ile birlikte bilgisayarların en önemli parçası olarak tarif edilen bir aygıttır. Harfler ve rakamlar başta olmak üzere toplamda 5 ayrı bölümden oluşan klavyelerde, her bir tuş ve tuş grubu farklı yetkilerle donatılmıştır. Peki bu tuşlardan bir tanesi olan F10 tuşu ne işe yarar? F10 tuşu nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

F10 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F10 Tuşu Hangisi?
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Üzerinde yer alan tuşlar aracılığıyla, bilgisayara birtakım komutlar göndermek ve veri girişi yapmakla yetkilendirilen klavyelerde fonksiyon tuşları adında bir tuş grubu da bulunmaktadır. Peki, bu tuş grubunun bir üyesi olan F10 tuşu nerede? Klavyede F10 tuşu hangisi? İşte, tüm detaylar…

F10 Tuşu Nedir?

Bir çeşit yazılım tuşu olan ve bilgisayarların bazı temel eylemleri gerçekleştirmesini saplayan fonksiyon tuşlarından bir tanesi de F10 tuşudur. Açık olan bir uygulama üzerinde, menü sekmesini aktif etmesi ile bilinen F10 tuşunun, bunun yanında farklı özellik ve görevleri de bulunmaktadır. Yazımızın devamında, F10 tuşuna atanan yetkiler ve görevler ile alakalı detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Klavyede F10 Tuşu hangisidir?

F10 tuşunun da bir üyesi olduğu fonksiyon tuşları, klavyelerin en üst kısmında bulunmakta ve F1den başlayarak F12’ye kadar devam etmektedir. F10 tuşunun bu grup içinde yeri ise F9 ile F11 tuşları arasındadır.

F10 Tuşu Ne İşe Yarar?

Her ne kadar F10 tuşunun en bilinen özelliği, programların menü sekmesini aktif etmesi olarak bilinse de bu fonksiyon tuşunun birtakım başka yetki ve görevleri de bulunmaktadır. Aşağıda vermiş olduğumuz maddeler üzerinden bu tuşun tüm özelliklerini inceleyebilirsiniz.

  • F10 tuşunun Shift tuşu işe birlikte kullanılması, (Shift+ F10) bir belge ya da dosyaya sağ tıklamakla aynı sonucu vermektedir.

  • Bazı bilgisayar marka ve modellerinde, bilgisayarı açma ya da yeniden başlatma esnasında BIOS ayarlarına ulaşılmasını sağlar.

  • Windows üzerinde çalışan programların menü sekmesinin açılmasını sağlar.

  • Bazı bilgisayar markalarında (Sony ve HP) gizlenmiş kurtarma dosyalarını aktif eder.

F10 tuşu dışında kalan diğer fonksiyon tuşlarının öne çıkan ve en çok bilinen özellikleri ise şu şekilde özetlenebilir:

F1 Tuşu: Neredeyse Windows üzerinde çalışan tüm programlarda yardım menüsünü açar. Ayrıca bazı bilgisayar marka ve modellerinde BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılır.

F2 Tuşu: Windows üzerinde yer alan bir dosya, belge ya da dokümanın isminin değiştirmesini sağlamaktadır.

F3 Tuşu: Ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: İnternet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler. Bir Office programı olan PowerPoint’te slayt gösterisini başlatır.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerindeki belgeyi yeniler. Microsoft Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde çalışırken, tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Word’de açılan bir belgede, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.


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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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