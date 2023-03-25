F3 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?

F12 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F12 Tuşu Hangisi?

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Tıpkı rakamlardan oluşan tuş grubu gibi, klavyelerde yer alan bir diğer grup da fonksiyon tuşlarıdır. Bilgisayarların bazı temel komutları kısayoldan gerçekleştirmesine olanak sağlayan bu tuşlardan bir tanesi de F12 tuşudur? Klavyede F12 tuşu hangisidir? F12 tuşu nerede? F12 tuşu ve görevleri hakkında tüm merak edilenlere sizler için yanıt aradık. İşte, tüm detaylar…

F12 Tuşu Nedir?

F1’den başlayarak F12’ye kadar devam eden ve belirli eylemlerin gerçekleşmesini sağlayan yazılım tuşlarından biri de F12 tuşudur. Kullanıcılar tarafından, Microsoft Office programlarından biri olan Word üzerinde farklı kaydet öğesini seçmesiyle tanınan F12 tuşunun, bunun dışında da birtakım görevleri bulunmaktadır. Yazımızın devamında yer alacak olan F12 Tuşu Ne İşe Yarar başlığı altında bu özellik ve görevlerin detaylarını bulabilirsiniz.

Klavyede F12 Tuşu Hangisidir?

Bilgisayarların birtakım komutları yerine getirmesini sağlayan ve kısayol tuşları olarak ifade edilen fonksiyon tuşları, klavyemizin en üst kısmında yer almaktadır. F1’den başlayarak F12’ye kadar uzanan bu tuşlar arasında yer alan F12 tuşu ise F11 ile PrtSc tuşları arasında yer almaktadır.

F12 Tuşu Ne İşe Yarar?

Her ne kadar F12 tuşunun, Word dosyası üzerindeki belgeyi farklı kaydetmede kullanıldığı bilinse de bu tuşun özellik ve görevleri sadece bununla sınırlı değildir. Aşağı vermiş olduğumuz liste üzerinden, bu tuşa atanan tüm yetki ve görevleri inceleyebilirsiniz:

Microsoft Word üzerine yer alan herhangi bir belgeyi açmak için F12 tuşu ile birlikte Ctrl tuşları kullanılmaktadır. (Ctrl+F12)

Yine Microsoft Word üzerinde çalışırken herhangi bir belge kaydedilmek istendiğinde, Shift ile birlikte F12 tuşuna basılabilir. (Shift+F12)

Microsoft Word dosyası üzerinde yer alan bir belge yazdırılmak istendiğinde, Shift+Ctrl+F12 kısayolu kullanılmaktadır.

F12 fonksiyon tuşu dışında kalan diğer fonksiyon tuşlarının özellikleri ise şu şekildedir:

F1 Tuşu: Neredeyse Windows üzerinde çalışan tüm programlarda yardım menüsünü açar. Ayrıca bazı bilgisayar marka ve modellerinde BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılır.

F2 Tuşu: Windows üzerinde yer alan bir dosya, belge ya da dokümanın isminin değiştirmesini sağlamaktadır.

F3 Tuşu: Ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: İnternet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler. Bir Office programı olan PowerPoint’te slayt gösterisini başlatır.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerindeki belgeyi yeniler. Microsoft Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Menü çubuğunu açmak için kullanılır. Ayrıca Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan F10 tuşu, Word’de açık olan pencereyi büyütür.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.





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