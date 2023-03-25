F3 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?

F2 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F2 Tuşu Hangisi?

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Temel bir klavye üzerinde yaklaşık olarak 105 civarında tuş bulunmaktadır ve bu tuşlar arasında yer alan fonksiyon tuşlarının sayısı ise 12’dir. Bu 12 tuştan bir tanesi olan F2 tuşu nerede? F2 tuşu nedir? İşte, tüm detaylar…

F2 Tuşu Nedir?

Klavyeler üzerinde yer alan ve F1’den başlayarak F12’ye kadar uzanan fonksiyon tuşlarından biri olan F2 tuşunun en çok bilinen özelliği, seçilen bir belgenin ya da nesnenin ismini değiştirmede kullanılmasıdır. Bu özelliği ve görevinin yanında, başka birtakım işlemlerin yapılmasını da sağlayan F2 tuşunun diğer görevlerini ise yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Klavyede F2 Tuşu Hangisi?

Kullanıcılar tarafından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi F2 tuşu nerede sorusudur. F2 tuşunun da dahil olduğu ve F1’den F12’ye kadar uzanan fonksiyon tuşları, klavyelerimizin en üst kısmında bulunmaktadır. F2 tuşu da bu tuş grubunun içinde, F1 ve F3 tuşları arasında yer almaktadır.

F2 Tuşu Ne İşe Yarar?

Yazımızın başında, her ne kadar F2 tuşunun seçili olan bir dosya ya da belgenin ismini değiştirmede kullanılmasından bahsetsek de bu tuşun görevi yalnızca bununla sınırlı değildir. Şimdi gelin hep birlikte, F2 fonksiyon tuşuna yüklenmiş olan tüm görev ve özellikleri inceleyelim:

Windows üzerinde yer alan herhangi bir belge, doküman ya da klasörün isminin değiştirilmesini sağlamaktadır. İsmi değiştirilmek istenen dosyanın üzerine bir kere tıklanmasının ardından F2 tuşuna basılması halinde, seçili dosyanın ismi kolaylıkla değiştirilebilmektedir.

Office programlarından bir tanesi olan Word’de çalışırken, yeni belge açmak için Ctrl ve Alt tuşları ile birlikte F2 tuşuna basılabilir.

Yine Microsoft Word üzerinde, yazdırılacak olan belgenin ön izlemesini görmek için F2+Ctrl tuş kombinasyonu kullanılabilir.

Bazı bilgisayar marka ve modellerinde BIOS ayarlarına girmek için kullanılmaktadır.

F2 fonksiyon tuşunun özelliklerini incelediğimiz bu noktada, diğer fonksiyon tuşlarından da kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. F1’den başlayan ve F12’ye kadar giden bu tuş grubunun özellikleri şu şekildedir:

F1 Tuşu: Bilgisayar üzerinde kullanılan birçok programda yardım menüsünü açan F1 tuşu bazı bilgisayarlarda ise BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılmaktadır.

F3 Tuşu: Hem Windows’ta hem de diğer programlarda, ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: İnternet Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Ayrıca Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: Tüm internet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır. Windows güvenli modda açılmak istendiğinde F8 kısayolu ile bu durum gerçekleştirilir.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerindeki belgeyi yeniler. Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Menü çubuğunu açmak için kullanılır. Ayrıca Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan F10 tuşu, Word’de açık olan pencereyi büyütür.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Word üzerinde, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.

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