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Haberler Teknoloji F11 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F11 Tuşu Hangisi?
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F11 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede F11 tuşu hangisi?

Bir bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmesi istenen tüm işlemler klavyeler ve klavyelerin üzerinde yer alan tuşlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Cihazlara yapılacak herhangi bir veri girişinde ya da komut gönderme de kullanılan bu tuşların her biri, farklı birtakım yetki ve özelliklerle donatılmıştır. Peki bu tuşlardan bir tanesi olan F11 tuşu ne işe yarar? F11 tuşu nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

F11 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F11 Tuşu Hangisi?
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Klavyelerimizin bir parçası olan ve fonksiyon tuşları adı ile anılan tuş grubu; cihazlarımızın bazı temel komutları yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu tuş grubun bir üyesi olan F11 tuşu nerede? Klavyede F11 tuşu hangisi? F11 tuşu ve özellikleri hakkındaki tüm bilgileri, siz kıymetli okuyucularımızı için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

F11 Tuşu Nedir?

Bilgisayar klavyelerinde yer alan fonksiyon tuşlarını diğer tuşlardan ayıran en temek özellik, bu tuşların bazı kolay komutları yerine getirebilmesidir. Bilgisayarda yer alan uygulamaların ya da programların, belirli eylemleri gerçekleştirmesini sağlayan bu yazılım tuşlarından bir tanesi de F11 tuşudur. Tüm internet tarayıcılarında tam ekran modunu aktif etmesiyle tanınan F11 tuşu, bunun yanı sıra farklı yetkilerle de donatılmıştır.

Klavyede F11 Tuşu Hangisi?

Klavyelerimizin en üst kısmında bulunan ve özellikle laptoplar için konuşacak olursak, diğer tuşlara nazaran daha küçük boyutlara sahip olan fonksiyon tuşları, F1’den başlayarak F12’ye kadar sıralanmıştır. Bu tuşlardan biri olan F11 tuşu ise klavyelerimizde F10 ile F12 tuşları arasında yer almaktadır.

F11 Tuşu Ne İşe Yarar?

F11 Tuşu Nedir başlığı altında bu tuşun, tam ekran modunu aktif etmenin yanında farklı birtakım özelliklerle da donatıldığından bahsetmiştik. Şimdi gelin, bu özelliklerin neler olduğuna hep birlikte göz gezdirelim:

  • Yeni nesil olarak kabul edilen tüm internet tarayıcılarında (Explorer, Firefox, Chrome) mevcut ekranı tam ekran moduna alır.

  • Özellikle Dell marka bilgisayarlarda Ctrl ile birlikte kullanıldığında (Ctrl+F11) Windows kurtarma seçeneklerini açar.

  • Microsoft Office programlarından bir tanesi olan Excel’de kullanılan Shift+F11 kombinasyonu, kullanılan belgeye yeni bir elektronik tablo ekler.

Yukarıda özelliklerini sıralamış olduğumuz F11 fonksiyon tuşu dışında kalan diğer fonksiyon tuşlarının öne çıkan özellikleri ise şunlardır:

F1 Tuşu: Neredeyse Windows üzerinde çalışan tüm programlarda yardım menüsünü açar. Ayrıca bazı bilgisayar marka ve modellerinde BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılır.

F2 Tuşu: Windows üzerinde yer alan bir dosya, belge ya da dokümanın isminin değiştirmesini sağlamaktadır.

F3 Tuşu: Ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: İnternet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler. Bir Office programı olan PowerPoint’te slayt gösterisini başlatır.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerindeki belgeyi yeniler. Microsoft Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Menü çubuğunu açmak için kullanılır. Ayrıca Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan F10 tuşu, Word’de açık olan pencereyi büyütür.

F12 Tuşu: Word’de açılan bir belgede, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.


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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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