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Haberler Teknoloji F6 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F6 Tuşu Hangisi?
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F6 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede F6 tuşu hangisi?

Bilindiği üzere bilgisayarların ana aygıtlarından bir tanesi olan klavyeler, üzerlerinde bulunan harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan tuşlardan meydana gelmektedir. Her biri kendi has özellik ve göreve sahip olan bu tuşlar; bilgisayara verilen komutların yerine getirilmesine ya da cihaza yapılacak bir veri girişinin yapılabilmesine olanak tanırlar. Peki, bu tuşlardan bir tanesi olan F6 tuşu nedir? F6 tuşu ne işe yarar? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

F6 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F6 Tuşu Hangisi?
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Bilgisayarlarda yapılacak olan işlemler için oluştur kodunu tetikleyen tuşlardan biri olan F6 tuşu nerede? Klavyede F6 tuşu hangisidir? F6 tuşunun tüm görevlerini derlediğimiz bu içeriğimizi siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

F6 Tuşu Nedir?

F6 tuşu; bilgisayar bünyesinde bulunan programların belirli eylemleri gerçekleştirmesi ya da uygulanması gereken komutların uygulanması için görevlendirilmiş olan ve fonksiyon tuşları adı verilen tuş grubunun bir üyesidir. En bilinen özelliği ve görevi, pencerede yer alan ekran öğeleri arasında geçiş yapmayı sağlamak olsa da bu tuşun bunun yanında başka özellikleri de bulunmaktadır. Yazımızın ilerleyen bölümünde yer alan F6 Tuşu Ne İşe Yarar başlığı altında bu özelliklere ulaşabilirsiniz.

F6 Tuşu Nerede?

F1’den başlayarak F12’ye kadar giden ve her biri farklı yetkilerle donatılmış olan fonksiyon tuşları klavyenin en üst kesiminde yer almaktadır. Bir fonksiyon tuşu olması sebebiyle, tıpkı diğer 11 fonksiyon tuşu gibi bu grup içinde yer alan F6 tuşu da yine klavyenin en üst kısmında, F5 ile F7 tuşları arasında bulunur.

F6 Tuşu Ne İşe Yarar?

Yazımızın başında F6 tuşunun birçok farklı görev ve özelliğe sahip olduğundan söz etmiştik. Şimdi gelin; hazırlamış olduğumuz liste üzerinden bu tuşun tüm görevlerini birlikte inceleyelim:

  • Bilgisayar ekranında yer alan tüm pencereler arasında geçiş yapma imkânı sağlar.

  • Tüm internet tarayıcılarında, imleci adres çubuğuna taşır.

  • İki farklı Word belgesi açık olduğunda Ctrl+Shift+F6 kombinasyonu ile açık olan diğer Word belgesi açılabilir.

  • Yine bir Word belgesi üzerinde, eğer bir bölünmüş ekran varsa o sayfaya geçişi sağlar.

F6 fonksiyon tuşunun tüm görevlerini öğrendiğimiz bu noktada, diğer fonksiyon tuşlarına da kısaca bir göz gezdirmek gerekmektedir: F1’den başlayıp F12’ye kadar giden bu tuşların öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

F1 Tuşu: Neredeyse Windows üzerinde çalışan tüm programlarda yardım menüsünü açar. Ayrıca bazı bilgisayar marka ve modellerinde BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılır.

F2 Tuşu: Windows üzerinde yer alan bir dosya, belge ya da dokümanın isminin değiştirmesini sağlamaktadır. Tıpkı F1 tuşu gibi bazı bilgisayarda, BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılmaktadır.

F3 Tuşu: Ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: İnternet Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: İnternet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler.

F7 Tuşu: Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerindeki belgeyi yeniler. Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Menü çubuğunu açmak için kullanılır. Word üzerinde açıl olan bir pencereyi büyütmek için Ctrl+F10 tuş kombinasyonu kullanılmaktadır.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Word üzerinde, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.


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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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