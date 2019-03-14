Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp, tarihinin en büyük çöküşü ile karşı karşıya kaldı.

Türkiye saati ile 13 Mart’ta 20:00 civarında başlayan eş zamanlı erişim sorunu milyonlarca kullanıcıyı da derinden etkiledi. Peki aylık 2.7 milyar kişinin kullandığı WhatsApp, Instagram, Messenger ve Facebook neden çöktü?

Öncelikle Facebook’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yaşanan sorunun DDoS saldırısından kaynaklanmadığı vurgulandı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre siber güvenlik uzmanlarının ilk tespitleri, yaşanan sorunun

Sınır Geçit Protokolü (Border Gateway Protocol, BGP) adı verilen sistemden kaynaklandığını gösteriyor. Servis sağlayıcıların altyapısını sağlayan ve belli protokollere göre yönlendirme yapan bu sistem, sözkonusu uygulamalara internet erişimini de mümkün kılıyor.

Örneğin WhatsApp, Facebook ve Instagram genelde AWS (Amazon Web Services),IBM gibi bulut sağlayıcılarla çalışıyor ve bu büyük bulut sağlayıcılar da Equinix gibi bulutlara hizmet veren büyük veri merkezlerinde (data center) saklanıyor. BGP adı verilen sistem de bu uygulamaların veri merkezleriyle olan iletişim altyapısında kritik rol oynuyor.

EN SOSYAL ÇÖKÜŞ!

Dolayısıyla uzmanlar, her ne kadar doğrudan Facebook ve servislerine yönelik bir saldırı olmasa da (Facebook’un resmi açıklamasında da olduğu gibi),sosyal ağa bulut hizmeti sağlayan global ‘data center’larına yönelik bir atağın da sözkonusu olabileceğine dikkat çekiyor.

DÜNYA İLETİŞİMİ DURABİLİR!

Uluslararası siber güvenlik kuruluşu Netscout’un uzmanlarından Roland Dobbins, Facebook’ta yaşanan erişim sorununu şu nedene bağlıyor:

“13 Mart günü Avrupa’daki bir internet servis sağlayıcıdan (ISS),büyük bir transit ISS'ye kaçak yapan bir BGP yönlendirme sızıntısı olduğu anlaşılıyor. Bu daha sonra söz konusu transit ISS'nin bazı akranlarına ve / veya aşağı akışlarına yayılmış. Bunun sonucu olarak da bu popüler internet servislerine erişim kesilmiş gibi görünüyor.”

Uzmanlar, hem bulut ve veri merkezi hizmeti sağlayıcılarının hem de uygulamaların monopolleşmesi durumu nedeniyle, kırılganlıkların arttığını ve bu durumunda da benzer bir sorun nedeniyle dünya iletişiminin durma noktasına gelebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu kırılganlık nedeniyle veri güvenliği ve veri kaybına yönelik risklerin de arttığının altını çiziyor.