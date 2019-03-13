Milyarlarca kullanıcısı olan dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'a eş zamanlı erişimde sorun yaşandı. Türkiye’deki kullanıcıların da etkilendiği erişim sorunu nedeniyle, Facebook’a girişte sorunlar yaşanırken, Instagram’da sayfalar yenilenemedi. WhatsApp’ta ise fotoğraf ve diğer belgelerin gönderimi gerçekleştirilemedi.

Facebook bünyesindeki sosyal platformlarda yaşanan bu sorun, dünya genelindeki milyarlarca kullanıcının da iletişimine darbe vurdu. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta yaşadıkları erişim sıkıntılarını Twitter üzerinden duyuran milyonlarca kullanıcıya bizzat Facebook’un kendisi de eklendi.

FACEBOOK: SALDIRI DEĞİL

Facebook’un resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Facebook ailesinin uygulamalarına erişimde yaşanan sorunların farkındayız. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” denildi.

Açıklamada, "Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaya odaklandık, ancak sorunun DDoS saldırısı ile ilgili olmadığını doğrulayabiliriz" ifadelerine yer verildi.

— Facebook (@facebook) March 13, 2019

Dünya genelinde yaşanan sorun Türkiye’deki kullanıcıları da etkileyince Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta yaşanan erişim sorununun anlık durumunu gösteren bir harita da paylaşan Sayan, “Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir” dedi.