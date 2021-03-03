"UCU BUCAĞI OLMAYAN ŞEYLER HİSSETTİRİYOR"

Zamanının büyük bölümünü oğlu ile birlikte geçirdiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Karan büyürken neler hissettiriyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Karan, neredeyse iki yaşına geldi. Gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor. 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan. Çok güzel şeyler hissettiriyor.