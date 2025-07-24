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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar listesi 2025: Yüzde 0 faiz veren bankalar hangisi ve şartları nelerdir?

        Faizsiz kredi veren bankalar listesi 2025: Yüzde 0 faiz veren bankalar hangisi ve şartları nelerdir?

        Bankalar tarafından yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi kampanyaları için temmuz detayları belli oldu. Birçok banka 0 faizli kredi için temmuz ayında rakamları artırırken daha önce 30 bin TL olan tavan rakamda değişti. Buna göre sıfır faizli kredi için yeni tavan rakam 50-90 bin TL bandında değişiyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? 0 faizli kredi başvuru şartları ne? İşte sıfır faizli kredi için merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:03
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        1

        Temmuz ayında faizsiz kredi veren bankalar araştırılıyor. Bankalar müşteri portföyünü geliştirmek için kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki Yüzde 0 faiz veren bankalar hangisi ve şartları nelerdir?

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        TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

        Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        İŞ Bankası'nın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde; Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

        Tutar: 55.000 TL

        3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!

        1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

        Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.

        3

        DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

        Denizbank'ın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde; Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

        Toplam: 50.000 TL

        3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi!

        3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

        Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.

        4

        QNB FAİZSİZ KREDİ

        QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        5

        AKBANK FAİZSİZ KREDİ

        Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        6

        TEB FAİZSİZ KREDİ

        TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        7

        ENPARA FAİZSİZ KREDİ

        Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        8

        GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

        Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

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