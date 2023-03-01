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Haberler Teknoloji Oyun Fall Guys Sistem Gereksinimleri 2023: Fall Guys Kaç Gb Yer Kaplar?
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Fall Guys sistem gereksinimleri 2023: Fall Guys kaç Gb yer kaplar?

Geçirdiğimiz korona pandemisi sırasında pek çok video oyunu dünyada viral olmuştur. Bunlardan biri de Mediatonic tarafından geliştirilen bir video oyunu olan Fall Guys oyunudur. Fall Guys, sizin ve rakiplerinizin tek bir kazanan kalana kadar tuhaf engellerle dolu kaotik rauntlarda yarıştığınız, parkurları alt ettiğiniz, oynaması ücretsiz, platformlar arası ve devasa çok oyunculu bir oyundur.

Fall Guys Sistem Gereksinimleri 2023: Fall Guys Kaç Gb Yer Kaplar?
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Fall Guys oyununda kontroller, hareket ettirmekte olduğunuz kahramanın fiziğine dayalıdır. Geniş kanat açıklığı ve kısa bacakları, seçtiğiniz karakteri biraz hantal hale getirir ve Fall Guys ortamında bu özellikler kritiktir. Oyunun kontrolleri ise oldukça basittir; ilerlemek, zıplamak, rakiplerinizi yakalamak ve kendinizi plakaya doğru atmak. Bu anlamda özellikle enerjik oyuncuları kendine çeken Fall Guys, hareketli ve dinamik bir oyun yapısına sahiptir.

Fall Guys Kaç GB Ekran Kartı İstiyor?

Fall Guys, periyodik olarak yenilenen bir sezon sistemine sahiptir. Dolayısıyla her yeni sezonunda oyunun teması değişir. Örneğin, Fall Guys 2. sezon Orta Çağ'dan esinlenmiştir. Seçilen temadan ilham alınarak oyuna yeni içerik eklenmiştir. Oyun, her sezonda oyun içi mağazadan edinilebilecek yeni görünümler, paketler ve çeşitli öğeler sunar. Eğer Fall Guys kaç GB ekran kartı istiyor diye merak ediyorsanız Fall Guys sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

Minimum gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 veya AMD eşdeğeri
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950
  • Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
  • Ek notlar: Bir denetleyici ile oynamanız önerilir.

Fall Guys, dünyanın her yerinden 60'a kadar oyuncunun aynı anda girebileceği çok oyunculu bir platformdur. Ancak yalnızca bir tanesi kazanan olacaktır. En iyi olmak için her biriyle farklı yarış turlarında karşılaşmanız gerekir. Farklı tuzaklar ve bazı yarışmacıların son etaba ulaşana kadar eleneceği sayısız engel vardır. 3 veya 4 dakikalık her tur farklı rastgele oyun türleri sunar, bunlar bireysel yarışlar veya takımlar halinde olabilir. Hatta isterseniz üç arkadaşınızla bir kombo bile oluşturabilirsiniz. Ancak özellikle takım modundan bahsedersek işler ilginçleşecektir. Çünkü yumurta çalmak, gol atmak, topu bir sektöre götürmek gibi bazı görevleri tamamlamanız gerekecektir.

Fall Guys Kaç GB Ram İstiyor?

Bu eğlenceli oyun için 8 GB RAM istenmektedir. Eğer bilgisayarınız bu özelliği karşılıyorsa herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Fall Guys'daki her oyundan sonra karakteriniz için içerik ve kostümlerin kilidini açmanız halinde size puanlar verilecektir. Ayrıca galip gelen her yarışın sonunda, sonraki turlarda ilerlemek için kullanabileceğiniz özel eşyalar satın almanızı sağlayacak taçlar ve madeni paralar alacaksınız. Ödüller o kadar etkileyici değildir belki ama oynamak için çok faydalı ve gereklidir. Güçlü yönlerinden bir diğeri de karakterlerin tasarımı ve ayarlarının rengidir. Çünkü her ikisini de gördüğünüz andan itibaren tamamen herkesin dikkatini çekeceklerini anlarsınız.

Fall Guys: Ultimate Knockout, PlayStation ve Steam'de yayınlanan bir oyundur. Bu anlamda çoğu kişi tarafından kolayca ulaşılabilmektedir. Çıkış yaptığı anda en çok satanlar arasına girmeyi başaran Fall Guys, dünyanın pek çok yerinden oyuncunun komik bir şekilde zıplayarak ve hareket ederek farklı engelleri aşmak için işbirliği yaptığı veya birbiriyle yarıştığı çevrimiçi çok oyunculu bir oyundur. Her ne kadar video oyunları bu kadar eğlenceli olsa da saatlerce aralıksız oynamanın ne kadar zararlı olduğu da unutulmamalı ve bir yetişkin olarak da dikkat edilmelidir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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