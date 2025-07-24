FC Conradie, fil Saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın tanınmış özel av tesislerinden biri olan Gondwana'nın CEO'su ve ortak sahibi FC Conradie, 39 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Olay, Salı sabahı saat 08.00 civarında Western Cape bölgesindeki Mossel Bay yakınlarında bulunan Gondwana tesisinde meydana geldi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Conradie tesis alanında bulunduğu sırada 6 tonluk bir filin saldırısına uğradı. Olay yerine ulaşan acil yardım ekipleri, Conradie'yi çok sayıda yara almış ve yaşamını yitirmiş olarak buldu. Saldırının ardından fil kamp alanından uzaklaştırıldı.

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Tesis yönetimi yaşanan bu üzücü olayla ilgili yaptığı açıklamada, derin bir şok ve yas içinde olduklarını belirtti. Açıklamada, "Üç küçük çocuğuna adanmış bir eş ve baba, aynı zamanda birçok kişinin çok sevdiği bir dost olan FC, hem Gondwana topluluğunda hem de koruma dünyasında çok sevilen ve saygı duyulan bir insandı." denildi.

Bu, Gondwana’daki ilk fil saldırısı değil. Geçtiğimiz yıl, 36 yaşındaki doğa rehberi David Kandela da aynı bölgede bir filin saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. İngiltere merkezli The Times gazetesi ise bazı tesislerde çitleri aşarak kamplara giren fillere dair önceden uyarılar yapıldığını aktardı. Gondwana yetkilileri daha önce doğayla bu kadar iç içe çalışmanın belli riskleri beraberinde getirdiğini açıklamıştı.