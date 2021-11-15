"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"

Şu anda sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden Fedon, "Allah sağlık verdiği müddetçe sahnelerde sizlerle olacağım." dedi.

Fedon, "Bugün internette, sosyal medyada bir haberler dolaşıyor. Ben de şahit oldum, şahsen ben de üzüldüm. ‘Fedon kanser, Fedon çaresiz bir hastalığa yakalandı’ gibi haberler. İki yıl önce böbreğimde bir tümör vardı, kanser olarak çıktı. Ameliyatımı başarılı bir şekilde oldum ve 10-15 gün sonra da çalışmaya başladım." ifadelerini kullandı.