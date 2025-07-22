Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı için geri sayım başladı. Portekiz kampı kapsamında hazırlık maçlarında sarı‑lacivertliler, Portimonense'yi 2‑1, União de Leiria'yı ise 2‑0 mağlup etmişti. Hazırlık maçlarında Al-Ittihad karşısında en ciddi sınavına çıkacak olan sarı lacivertlilerde gözler Jhon Duran'da olacak. Peki, "Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran oynayacak mı?" İşte detaylar...