Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi, sezonun ilk yarısında 19 Ocak Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 81-95 kazanmıştı. Potada iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan mücadelenin biletleri 12 Mayıs itibarıyla satışa sunuldu. Peki, "Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...