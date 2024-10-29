Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Maccabi Playtika ile karşılaşıyor. Ligdeki son maçında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, İsrail ekibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, THY EuroLeague 6. hafta Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...