Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı: THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 6. hafta

        THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez, Michele Rossi ve Luka Kardum hakem üçlüsü yönetecek. Haftaya 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9. sırada giren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek Panathinaikos mağlubiyetini unutmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 6. hafta Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Maccabi Playtika ile karşılaşıyor. Ligdeki son maçında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, İsrail ekibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, THY EuroLeague 6. hafta Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        2

        FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, 29 Ekim Salı günü bugün TSİ 21.30'da başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

        Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

        4

        FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        5

        FENERBAHÇE'DE SON DURUM

        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de 25 Ekim Cuma günü konuk ettiği Panathinaikos’a 76-81 mağlup oldu. Sarı Lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 27 Ekim Pazar günü konuk olduğu Darüşşafaka Lassa’yı 87-97 ile geçerek dörtte dört yaptı.

        Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin ve Sertaç Şanlı’nın sakatlıkları bulunuyor.

        Öte yandan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.

        6

        MACCABİ'DE SON DURUM

        Maccabi Playtika, EuroLeague 2024-25 sezonunda oynadığı beş maçta iki galibiyet aldı. İsrail ekibi son olarak 24 Ekim Perşembe günü konuk olduğu Zalgiris Kaunas’a 78-63 mağlup oldu. Bu karşılaşmada Saben Lee 17, Jasiel Rivero 12 sayı üretti.

        İsrail ekibi, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

        7

        30. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

        Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!