Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye konuk olurken zorlu 90 dakikanın sonunda 2 puan bıraktı. Sarı-lacivertliler üst üste üçüncü deplasman maçında da 3 puana uzanamadı.

Ligdeki ilk deplasmanında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sonrasında rakiplerine konuk olduğu 6 maçta sadece bir kez 3 puan alabildi. Sarı-lacivertliler Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup olurken Galatasaray, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle ise berabere kaldı.

21 PUANIN 9'UNU TOPLAYABİLDİ!

Bugüne kadar 7 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe söz konusu mücadelelerde sadece 9 puan toplayabildi. Başakşehir ve Denizlispor karşılaşmalarından 3'er puan çıkaran sarı-lacivertliler, Galatasaray, Yeni Malatya ve Göztepe mücadelelerinde ise 1'er puana razı oldu.

GEÇEN SEZONDAN 5 PUAN FAZLA

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, ilk 7 deplasman maçında tek galibiyet alabilmişti. Sarı-lacivertlerle Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken Sivasspor ve Galatasaray'la berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a ise mağlup olarak 21 puanın sadece 5'ini toplayabilmişti.

YANAL, İLK DÖNEMİNDEN 9 PUAN GERİDE

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ilk görev yaptığı 2013-14 sezonuna göre oldukça başarısız bir performans sergiliyor. Yanal'ın ilk dönemindeki ilk deplasmanında Konyaspor'a 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasındaki ilk 6 maçını ise kazandı. Fenerbahçe söz konusu sezonda 18 puan topladı.