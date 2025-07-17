Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe-Portimonense maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına çıkıyor. Hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren sarı lacivertliler ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşıyor. Estadio Municipal de Albufeira Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe-Portimonense maçının saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Portimonense maçının tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Portekiz kampında ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde, yeni transferler sahne alıyor. Peki, "Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe, Portekiz kampında ilk maçında 17 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de Portimonense ile karşılşacak.

        3

        FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio Municipal de Albufeira Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

        17 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Portimonense

        20 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Sunderland

        23 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Al Ittihad

        26 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Benfica

        5

        FENERBAHÇE KAMP KADROSU

        İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!