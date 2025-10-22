Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe- Stuttgart maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki bugüne kadar oynadığı 292 müsabakada 115 galibiyet, 115 yenilgi alırken, 62 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe- Stuttgart maçı yayıncı kuruluşu...
Fenerbahçe- Stuttgart maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan temsilcimizin 3 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Alman temsilcisi karşısında ev sahibi avantajını kullanıp sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Peki, Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe- Stuttgart maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe- Stuttgart maçı tarihi ve maç saati...
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.
Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın yarınki maçta forma giymesi zor.
Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
4. Hafta
6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)
5. Hafta
27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)
6. Hafta
11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)
7. Hafta
22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)
8. Hafta
29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)