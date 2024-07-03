Ferdi Kadıoğlu 12.2 km koştu, turnuva rekorunu kırdı!
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Avusturya karşısında 12.2 km koşarak turnuva rekorunu kırdı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avusturya karşısında da futboluyla alkış aldı.
24 yaşındaki futbolcu, Avusturya maçında 12.200 metre (12.2 km) koşarak turnuva rekorunu kırdı.
Ferdi, Opta verilerine göre EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek oyuncu oldu.
Avrupa devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.