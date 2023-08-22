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        Haberler Magazin Ferman Toprak bakıcı fiyatlarına isyan etti - Magazin haberleri

        Ferman Toprak bakıcı fiyatlarına isyan etti

        Adel Su adında bir kızı olan Ferman Toprak, kızına bakıcı aradıklarını ifade etti. Fiyatlardan dert yanan Toprak, "15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL maaş beğenmiyorlar. Anlamış değilim. Bir öğretmen bu maaşları alamıyor. Ne ara bu fiyatlar böyle yükseldi?" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 09:13
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        Bakıcı fiyatlarına isyan etti
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        Ferman Toprak, 2017'de Hilal Öztürk ile nikâh masasına oturmuştu. Adel Su adında bir kızı bulunan Toprak, bakıcı fiyatlarına isyan etti. Ferman Toprak, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        "NE ARA BU FİYATLAR BÖYLE YÜKSELDİ?"

        Bir hayli sitem eden Ferman Toprak, "Özel bir şeye değinmek istiyorum. Biz çocuklarımızı boşuna okutuyoruz. Okulu, üniversiteyi bitirecek, ne iş yapacak? Bugün Türkiye şartlarında en trend iş evlerde yatılı çalışmak, çocuk bakmak... 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL maaşı beğenmiyorlar. Onlar mı seni mutlu edecek, sen mi onları mutlu edeceksin. Yoksa çocuğa mı bakacak? Anlamış değilim. Bir öğretmen bu maaşları alamıyor. Ne ara bu fiyatlar böyle yükseldi? Biz 15 - 20 gündür Adel'e bakıcı arıyoruz ama bu fiyatlarla değil yani... 'İnsaf' diyoruz ya..." şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

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