PSG- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren PSG, bu kez Atletico Madrid ile karşılaşacak. Avrupa'nın zirvesine çıkan başarısını bu turnuvada da sürdürmek isteyen PSG, grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan Atletico Madrid güçlü rakibi karşısında sürpriz kovalıyor. Peki, PSG- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne alıyor. Turnuvanın en çok beklenen karşılaşmalarından birinde, Fransa’nın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İspanya’nın köklü kulübü Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. İşte , PSG- Atletico Madrid maçına dair detaylar...
PSG- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
PSG- Atletico Madrid maçı 15 Haziran Pazar (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
PSG- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Amerika'nın Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.