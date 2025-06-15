FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne alıyor. Turnuvanın en çok beklenen karşılaşmalarından birinde, Fransa’nın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İspanya’nın köklü kulübü Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. İşte , PSG- Atletico Madrid maçına dair detaylar...