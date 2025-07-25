2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda yer alacak ve sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken ay-yıldızlı takımın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Akabinde ise Türkiye-İspanya maçı tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi…