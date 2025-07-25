Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası için geri sayım devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Ay-yıldızlı ekip, sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı geniş kadrosu...
2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda yer alacak ve sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken ay-yıldızlı takımın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Akabinde ise Türkiye-İspanya maçı tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi…
TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Grubunda üç maça çıkacak olan Filenin Sultanları, ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-İspanya maçı, 23 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak ve saat 15:30'da olacak.
TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-İspanya maçının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek.
Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ
25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye-Kanada
TÜRKİYE 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI GENİŞ KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın