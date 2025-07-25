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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Kadın Voleybol Takımı geniş kadrosu

        Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

        2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası için geri sayım devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Ay-yıldızlı ekip, sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı geniş kadrosu...

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        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 26.07.2025 - 07:39
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        1

        2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda yer alacak ve sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken ay-yıldızlı takımın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Akabinde ise Türkiye-İspanya maçı tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi…

        2

        TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Grubunda üç maça çıkacak olan Filenin Sultanları, ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

        Türkiye-İspanya maçı, 23 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak ve saat 15:30'da olacak.

        3

        TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye-İspanya maçının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

        4

        Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek.

        Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

        Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

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        FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

        25 Ağustos 2025

        15.30 Türkiye-Bulgaristan

        27 Ağustos 2025

        12.00 Türkiye-Kanada

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        TÜRKİYE 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI GENİŞ KADROSU

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

        Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

        Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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