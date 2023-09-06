Filenin Sultanları'ndan şampiyonluk kutlaması! Hande Baladın'ın elbiseli pozları göz kamaştırdı!
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu unvanını alarak ülkeye geri döndü. Geçtiğimiz akşam Galataport'ta kutlama yapan Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın, sosyal medya hesabından o anlara dair pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
Filenin Sultanları final maçında Sırbistan'ı yenerek tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonu unvanını almıştı. Başarılı sporcular turnuvanın ardından ülkeye dönerek kutlamalara başladı. Takımın skorer oyuncularından Hande Baladın, eğlenceli anlara dair görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Avrupa Şampiyonası’nda 8'de 8 yaparak finale yükselen Filenin Sultanları şampiyon olarak toplamda 15 maçın galibiyetini yaşamıştı. Takımda kendisine gelen 156 topta yüzde 35.9 mükemmel manşet ve yüzde 26.9 verimlilik elde eden Hande Baladın, Galataport'ta düzenlenen kutlamalardan çekilen anları sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Hande Baladın, kutlama anından görüntülerini, "Last night" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Baladın'ın paylaşımlarında Zehra Güneş ve Melissa Vargas'ta yer aldı.
Hande Baladın'ın yayınladığı gönderileri 220 bin beğeni ve 1200'ün üzerinde yorum aldı. Başarılı sporcuya sevenlerinden: "Vargas ile olan videoyu kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum", "Aşırı şık olmuşsunuz", "Zehra'ya elbise çok yakışıyor ya", "Elitlik desen sen" gibi yorumlar geldi.
İşte Hande Baladın'ın son paylaşımı...