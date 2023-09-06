Filenin Sultanları'ndan şampiyonluk kutlaması! Hande Baladın'ın elbiseli pozları göz kamaştırdı!

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Hande Baladın'ın yayınladığı gönderileri 220 bin beğeni ve 1200'ün üzerinde yorum aldı. Başarılı sporcuya sevenlerinden: "Vargas ile olan videoyu kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum", "Aşırı şık olmuşsunuz", "Zehra'ya elbise çok yakışıyor ya", "Elitlik desen sen" gibi yorumlar geldi.