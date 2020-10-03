HABERTURK.COM

Ay Yapım'ın, Show TV'de yayınlanan fenomen dizisi 'Çukur'un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Çukur ekibine, ünlü oyuncu Filiz Taçbaş da katıldı.

Taçbaş, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Oyuncu, gönderisine, "Çukur' dizisi ile setlere dönmenin heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Ben de sizler kadar heyecanlıyım. İzmir Foça'dan, 'Çukur' için döndüm" notunu düştü.

56 yaşındaki Taçbaş'ın bu paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.