Azkar aşkına veda!

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Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur dün akşam ekrana gelen bölümüyle büyük ses getirdi. Hem aşık olduğu adamı hem de ezeli düşmanını öldüren Karaca'nın hali ekran başındakileri derinden etkiledi. AzKar aşkının mutsuz sonunun izleyenleri gözyaşlarına boğduğu bölümde Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan duygusal bir sahneyle diziye veda etti. Aksiyonun da hız kesmediği heyecan dolu bölümde Yamaç'ın Cengiz Erdenet'in tarafına geçmesi Çukur'da dengeleri bir kez daha değiştirdi.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Azer’i öldüren Karaca, Koçovalılar ve Kurtuluşlar arasında da yeni bir savaş başlattı.

Azer'in kardeşleri, Koçovalıların evine saldırdı. Bu hamlenin üzerine Cumali, Kurtuluşlar'a saldırarak hepsini öldürdü. Arık, ona tuzak kurduğunu öğrendiği abisi Ogeday'la konuşmaya gitti. Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu duyan Selim ve Cumali dehşete düştü.

Nedim, kahvede konuşmalara şahit olunca Cengiz'in Yamaç'ı aldığını gizemli bir adama söyledi. Nedim'in Yamaç için "sizin adamınız" demesi dikkat çekerken, bu gizemli kişinin kim olduğu büyük merak uyandırdı.

AzKar aşkını bitiren Karaca'nın büyük acısı;

"Yamaç, Erdenetler'in yanına geçmiş!"

SOSYAL MEDYA #AZKAR'I KONUŞTU!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.41 izlenme oranı (reyting),15.02 izlenme payı (share),AB'de 5.07 izlenme oranı (reyting),12.36 izlenme payı (share) Total’de 6.76 izlenme oranı (reyting),17.25 izlenme payı (share) elde etti.

#AzKar etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 5 dakika dünyada ise 4 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ, ÇUKUR İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ!

Arık'ı kaçırtan ve pusuya düşürten isim herkesi şaşırttı. Bu hain tuzağı Ogeday Erdenet planlamıştı. Nedim, Arık'ı öldürmekle tehdit ederek Cengiz ile konuşmak istedi. Cengiz, Yamaç'ı yanına çekmek için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Yamaç'ı Çukur'da mezarlığa getirdi ve Koçovalıların mezarlarına saldırarak Yamaç'ı dehşete düşürdü. İyice çaresiz hisseden Yamaç tam İdris'in mezarına saldıracakları sırada hayatının belki de en zor kararını verdi; Cengiz'in teklifini kabul ederek onun yanına geçti.

Cumali, Çukurlu gençleri toplayarak mezarlığa giderken Yamaç, Cengiz'in arabasına binerek oradan uzaklaştı. Yamaç, Çukur için Cengiz'e teslim olarak bir kez daha kendini feda etti.

Cengiz Erdenet, Koçova ailesinin mezarlarına saldırıyor;

YAMAÇ VE VARTOLU, ARIK İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Mezarlıkta yaşanan olayı Cumali'nin kurtardığını düşünen mahalleli onu büyük bir coşkuyla karşılarken, bu durum Cumali'nin Çukur sokaklarındaki hakimiyetini başlattı. Cengiz'in Yamaç'a verdiği ilk görev Arık'ı bulup kurtarması oldu.

Vartolu bunu duyunca öfkeden deliye dönse de Yamaç'ın Cengiz'in yanında olma sebebini duyunca kardeşini yine yalnız bırakamadı. Yamaç ve Vartolu, Arık'ın yerini bularak onu kurtarmak için harekete geçti. Bu sırada Arık, tepesinde bağlı bir araç bulunan arabanın içindeydi.

Vartolu ve Yamaç tüm adamları indirdi ancak Arık'ı arabadan çıkaramadılar. Cengiz'e oğlunu kurtaramadığını söylemeye giden Yamaç, karşısında canlı bir şekilde Arık'ı görünce şaşırdı.

Yamaç ve Vartolu operasyonda;

KARACA, AZER'İ VURDU!

Karaca, silah doğrulttuğu Azer'den hesap sorarken duyduğu gerçekler karşısında yıkıldı. İdris'in ölümüne sebep olan aşık olduğu adamdı, üstelik bunu tek başına yapmamıştı. Akın'ın da bu işe dahil olduğunu duyan Karaca neye uğradığını şaşırdı. Sultan'ın verdiği silahla, Azer'i vurdu.

Azer ölüyor;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Cumali, Erdenetler'e karşı atağa geçerken, Efsun'un babaannesi Makbule'nin sözleri dikkat çekiyor.

Yamaç'ın "Ben bu herifi indireceğim!" sözleri büyük heyecan uyandırırken, Cengiz Erdenet'e karşı ne yapacağı merakla bekleniyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 5. Bölüm 1.Tanıtımı:

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!