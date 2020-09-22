Çukur birinciliği elden bırakmıyor!

Kendini övdü, alay konusu oldu

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Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler, izleyenleri ekran başına kilitledi. Cengiz Erdenet'in Yamaç'ı yanına çekebilmek için Çukur'u yıkmakla tehdit etmesi mahallede herkesin birbirine kenetlenmesini sağladı. 'Çukur'u korumaya çalıştıkları bu anlar büyük beğeni topladı.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Karaca en mutlu gününde hayatının en acı haberlerinden birini aldı. Karaca ve Azer'in düğününe gelen Sultan, Karaca'ya Azer'in elinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyledi.

Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca duyduğu bu gerçekle yıkıldı. Nikah masasına oturan Azer ve Karaca evlendi. Azer,sevdiği kadınla evlendiği için mutluluktan havalara uçsa da gecenin sonunda onu hiç istemediği bir yüzleşme bekliyordu.

Karaca, Sultan'ın verdiği kesedeki silahı Azer'e doğrultarak hesap sordu. Aşkı ve ailesi arasında kalan Karaca'nın vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu.

"Ellerinde İdris Koçovalı'nın kanı var mı Azer?"

SOSYAL MEDYA #ÇUKURYIKILMAZ DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 6.51 izlenme oranı (reyting),16.96 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 6.71 izlenme oranı (reyting),15.62 izlenme payı (share),AB'de 5.41 izlenme oranı (reyting),13.27 izlenme payı (share) elde etti.

#ÇukurYıkılmaz etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 55 dakika dünyada ise 2 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ, EFSUN'UN YANINA GİTTİ!

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun'a gitti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir ise adeta yıkıldı. Nehir, ikisini birlikte gördükten sonra eşyalarını toplayarak Koçovalılar'ın evini terk etti.

Cengiz Erdenet, Yamaç'ı yanına çekebilmek için yeni yollar denemeye devam etti. Efsun'un evinde gözlerini açan Yamaç karşısında Cengiz Erdenet'i görünce şok oldu.

Efsun'un bu hareketi Yamaç'ı sinirlendirirken, olayın gerçeği aslında başkaydı. Yamaç vurulduğunda Cengiz Erdenet, Efsun'u köşeye sıkıştırarak Yamaç hakkında bilgiler öğrendi.

Efsun, Yamaç'ın zaafının 'Çukur' olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cengiz Erdenet, Yamaç'ı köşeye sıkıştırmak için hamlesini Çukur'a yaptı ancak işler umduğu gibi olmadı.

Yamaç ve Efsun bir arada;

Cengiz Erdenet, Yamaç ve Efsun'un yanında;

TÜM MAHALLE BİR OLUP ÇUKUR'U KORUDU!

Yamaç'ı önce bir gecekondu mahallesine götüren Cengiz Erdenet mahalleye neler yapabileceğini gösterdi. Ardından Çukur'a götürüp eğer yanımda olmazsan mahalleni yıkarım diye tehdit etti. Kamyonlar, işçiler, belediye görevlileri mahalleye gelince tüm Çukur ayaklandı.

Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir bebeğini aldırmaya gitti. Yamaç tüm yaşananların üzerine bu olayı duyduğunda bir kez daha yıkıldı.

Yıkım ekipleri Çukur'da;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Karaca'nın Azer'e hesap sorduğu tanıtımda silah çektiği anlar gerilimi yükseltiyor.

Cengiz Erdenet'in adamları Koçovalıların mezarlarına saldırırken, Yamaç ve Vartolu'nun zor durumdaki halleri dikkat çekiyor. Cumali'nin koşarak Yamaç'ın olduğu yere geldiği anlar "Kardeşine yardıma mı geldi?" sorusunu akıllara getiriyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 4. Bölüm 1.Tanıtımı:

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!