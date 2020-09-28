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Yamaç'ın zor seçimi!

Çukur bu akşam 4. sezonun 4. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek. “Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Yamaç'ın zor seçimi!
HABERTURK.COM

Çukur bu akşam 4. sezonun 4. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz’in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur’u derinden etkileyecek.

Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar’la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak. Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 4. Bölüm Tanıtımları:

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