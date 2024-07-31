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        Fitch, Fedd'en eylül ve aralıkta faiz indirimi bekliyor

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimine gitmesini beklediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:50 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:50
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        Fitch, Fed'den faiz indirimi bekliyor
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        Fitch'ten yapılan açıklamada, ılımlı hale gelen enflasyonun ve düşük işsizlikle ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" muhtemel olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, ekonomik büyüme oranının 2023'teki yüzde 2,5 seviyesinden bu yıl yüzde 2,1'e gerilemesinin beklendiği belirtildi.

        Fitch'in açıklamasında, eylül ve aralık aylarında iki faiz indiriminin öngörüldüğüne vurgu yapıldı.

        Bu yılın ikinci yarısında ülkede kredi ortamının biraz daha zayıf olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Tüketici harcamalarındaki artış iyi bir şekilde devam ediyor ve nominal ücret ile istihdam artışı yavaşladıkça muhtemelen hafifleyecek. Konut talebi hala güçlü ancak son zamanlarda yüksek konut fiyatlarıyla birlikte yumuşadı, ancak düşen faiz oranlarıyla alım imkanı iyileşebilir." değerlendirmesine yer verildi.

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        #fitch
        #feed faiz
        #haberler
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