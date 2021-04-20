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Florentino Perez: "UEFA'nın kuklası değiliz"

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün oluşumuyla kurulduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi, UEFA ve FIFA'nın tepkisini çekerken, oluşuma başkan seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, UEFA'nın kuklası olmadıklarını ifade ederek, Alman ekiplerinin yanı sıra Fransa'dan Paris Saint-Germain'i oluşuma davet etmediklerini açıkladı.

Florentino Perez:
İHA

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Milan, Inter ve Juventus'un yer aldığı ve kuruluşunun açıklandığı Avrupa Süper Ligi'nin yankıları sürüyor. UEFA ve FIFA konuyla ilgili sert tepki gösterirken, bir ABD bankasının Avrupa Süper Ligi'ne 6 milyar dolarlık fonlama yapacağı da açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından, bu takımlarda forma giyen futbolcuların Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası maçlarında milli formayı giymemesi için karar alınacağı da konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Avrupa Süper Ligi'ne başkan seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, açıklamalarda bulundu. Böyle bir oluşumun kulüplerin geleceğini kurtarmak için yapıldığını söyleyen Perez, "Ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyoruz ve gelirlerimiz azaldı. Artık gençler de futbolla ilgilenmiyor. Bu oyunu ayağa kaldırmak için bunu yapmamız gerekirdi. Biz UEFA'nın kuklası değiliz" ifadelerini kullandı.

"DURUMUMUZ TRAJİK SEVİYELERDE"

İspanya, İngiltere ve İtalya'nın en büyük kulüplerinin yaşadıkları büyük kayıpların, kulüpleri zor duruma soktuğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Perez, "Real Madrid, pandemi döneminde 400 milyon Euro kaybetti. Bir çözüm üretmek zorundaydık. Bunun tek yolu, rekabeti artıran maçlar. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi yerine Süper Lig'i inşa ettik. Televizyon gelirlerinden başka gelir olmayınca dünyanın en büyük kulüplerinin aralarında oynadığı maçları insanlara izletmek istedik. Daha büyük gelirler elde edebiliriz. 2000 yılından bu yana futbol dünyasının içindeyim. İçinde bulunduğumuz zamanlara uyum sağlamamız gerekiyor. 1950'lerdeki gibi ilgi kaybolduğu zamanlarda değişim gerekli. UEFA ve FIFA, o zaman da değişime karşıydı ancak futbol bu sayede değişti. Şu anda 15 takımız 5 takım daha katılacak. Her sezon 5 takım değişmeli olarak bu ligde yer alacak. Kendi içinde kapalı bir lig olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatından bir şey anlamadım. Önümüzdeki 20 yılı kurtarmamız gerekiyor, gelirlerimiz çok düştü ve durumumuz trajik seviyelerde. Bu sezon bizi Şampiyonlar Ligi'nden men edemezler. Yerel liglerden bizi men edemezler. Futbolcuların da milli takımlara alınmaması gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Bunları çok net şekilde söylüyorum. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2024 yılı için değişiklik yapmaya karar verdi. Biz bu tarihe kadar ölürüz" diyerek devam etti.

"ALMAN KULÜPLERİNİ VE PSG'Yİ DAVET ETMEDİK"

Avrupa Süper Ligi'nin kuruluş aşamasında Fransa'dan Paris Saint-Germain'i ve Alman kulüplerini davet etmediklerini ifade eden Florentino Perez, "Yerel liglerin biteceğini söylüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Biz şimdi Real Madrid olarak Valencia deplasmanına as kadroyla gitmeyecek miyiz, bu olabilir mi? Euroleague'de böyle bir şey yaşanıyor mu? UEFA Başkanı Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli'ye hakaret etti. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şekilde saldırgan bir UEFA Başkanı istemiyoruz, UEFA'da başkan değişmeli. Bu lig yalnızca zenginlerin oynadığı bir lig değil. Futbolu kurtarmak için büyük, güçlü ve mütevazı dayanışma rekabeti olan bir lig. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsanız, yılda 120-130 milyon Euro alıyorsunuz, ancak Süper Lig'de çok daha fazla para kazanacağız. Barcelona'ya da ekonomik olarak yardımcı olacak. Bu nedenle Barcelona Başkanı Laporta'yı ikna etmekte pek zorlanmadım" diyerek sözlerini tamamladı.

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