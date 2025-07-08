Fluminense - Chelsea maçı canlı izle: Fluminense - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan, yarı final maçları ile sürüyor. Yarı final mücadelesi kapsamında Fluminense, Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Rakibine üstünlük sağlayacak takımın finale yükseleceği mücadelede, François Letexier düdük çalacak. Peki, "Fluminense - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fluminense - Chelsea maçı canlı izle ekranı...
Fluminense - Chelsea maçı için nefesler tutuldu. New York'ta, Metlife Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fluminense - Chelsea karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fluminense - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
FLUMİNENSE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fluminense Chelsea maçı 8 Temmuz Salı bugün saat 22.00'de oynanacak.
Müsabakayı François Letexier yönetecek.
FLUMİNENSE - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
New York'ta, Metlife Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TRT 1'den naklen ve şifresiz yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fluminense: Fabio, Ignacio, Silva, Rene, Xavier, Hercules, Bernal, Gustavo, Fuentes, Arias, Cano
Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Nkunku, Pedro