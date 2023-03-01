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Haberler Teknoloji Oyun Fortnite Sistem Gereksinimleri 2023: Fortnite Kaç Gb Yer Kaplar?
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Fortnite sistem gereksinimleri 2023: Fortnite kaç Gb yer kaplar?

Fortnite'ı bilgisayarınızda oynamak istiyorsanız oyunu desteklemek için PC'nizin belirli teknik özellikleri karşılaması gerektiğini unutmamalısınız. Fortnite'ın Windows bilgisayarlardaki minimum gereksinimleri, Epic Games tarafından kendi web sitesinden resmi bir şekilde yayınlanmıştır. Bunlar arasında en az 4 GB RAM belleğe ve en az Windows 7 işletim sistemine sahip olmak öne çıkar.

Fortnite Sistem Gereksinimleri 2023: Fortnite Kaç Gb Yer Kaplar?
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Epic Games'in kendisi, Fortnite oynamak için minimum gereksinimler olduğuna dikkat çekmektedir. Bu bağlamda oyundan tam anlamıyla zevk almak için en azından önerilen gereksinimlere sahip olmanın en iyisi olduğunu vurgulanmaktadır.

Fortnite Kaç GB Ram İstiyor?

Sorunsuz bir şekilde oynamak ve oyunlarınızdan tam anlamıyla keyif almak istiyorsanız bilgisayarınızın Epic Games tarafından belirlenen önerilen Fortnite sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir. Bugün tüm bilgisayarlarda en az 4 GB RAM ve Windows 10 bulunduğundan, bu iki özelliğin karşılanması çok kolaydır. Bu nedenle Fornite'ı temel özellikli bir bilgisayarla oynamanız mümkündür. Epic Games’e ait bu video oyununu PC'de oynamanız için minimum ve önerilen gereksinimleri aşağıda bulabilirsiniz.

Minimum gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows 7, 8 veya 10 64-bit veya Mac OSX Sierra (10.12.6 veya üstü)
  • Grafik kartı: PC'de Intel HD 4000 veya Mac'te Intel Iris Pro 5200
  • İşlemci: 2.4 Ghz'de Core i3
  • Bellek: 4 GB RAM

Önerilen gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows 7, 8 veya 10 64-bit veya Mac OSX Sierra (10.13.6 veya üstü)
  • İşlemci: 2.8 GHz Çekirdek i5
  • Grafikler: 2 GB VRAM ile Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 eşdeğeri DX11 GPU
  • Bellek: 8 GB RAM

Fortnite oynamak için en az 4 GB RAM'e ihtiyacınız vardır. Ancak yine de en az 8 GB olması tavsiye edilir. Fortnite'daki maksimum FPS, 200 FPS'nin üzerinde yer almaktadır. Bu kurulum çoğunlukla profesyonel oyuncular tarafından kullanılır. Normal, standart oyuncular için 30-60 FPS ve biraz daha talepkar kullanıcılar için 120-240 FPS arasındadır.

Oyun geliştiricisi, bilgisayarınızın Windows 10 işletim sistemine, en az yedinci nesil Intel Core i5 işlemciye veya eşdeğeri veya daha yüksek bir işlemciye ve Nvidia GTX 960 veya benzeri bir grafik kartına sahip olmasını şart koşar. Fortnite oynamak için bir Mac kullanmak istemeniz durumunda Apple tarafından oluşturulan grafik yazılımı Metal API ile uyumlu olması gerektiğini dikkate almalısınız. Fortnite'ı Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarda oynamak istiyor ve sizinkinin onu çalıştırmak için gereken minimum veya önerilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını bilmiyorsanız, sistem bilgilerine girerek kontrol edebilirsiniz.

Fortnite Kaç GB Yer Kaplar?

Eğer Fortnite kaç GB yer kaplar diye meraklanıyorsanız oyunu oynamak için seçtiğiniz platforma bağlı olarak sabit diskinizde belirli bir miktarda boş alan olmalıdır. Gerekli boyut iki parçaya ayrılmalıdır. Bir yandan yükleyicinin ihtiyaç duyduğu alan ve ardından da oyunun kapladığı alan zaten kuruludur. Ekim 2020'deki bir güncellemenin ardından Fortnite, temel PC sürümünde 99 GB'a kadar çıkmıştır. 2023'te PC'de Fortnite'ın boyutu, temel sürümünde 29,5 GB'dir. Fortnite'ı bilgisayarınıza yüklemek için Epic Games uygulamasını indirmeli ve ona kayıt olmalısınız.

Mobil versiyonunda ise durum daha farklı olabilir. Örneğin, Android'deki Fortnite yükleyicisi 90 MB yer kaplar. Oyun cihaza yüklendikten sonra minimum 7.4 GB yer kaplayacaktır. Fortnite'ta PS5'i kurabilmek için en az 9 GB'a ihtiyacınız var iken Fortnite’ı Switch'e yüklemek 11 GB gerektirir. Bir araştırmaya göre Fornite her 15 dakikalık oyun için ortalama 12,4 MB mobil veri tüketir. Bir oyunun bir saat sürebileceğini hesaba katarsak yaklaşık 50-60 MB tüketirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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