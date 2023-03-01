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Haberler Teknoloji Oyun Forza Horizon 4 Gereksinimleri 2023: Forza Horizon 4 Kaç Gb Yer Kaplar?
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Forza Horizon 4 gereksinimleri 2023: Forza Horizon 4 kaç Gb yer kaplar?

Steam'in başkahramanlarından biri, Playground Games adlı video oyunu geliştiricisidir. Forza Horizon 4 bu oyunlardan biridir. Ancak en yüksek grafik kalitesinin ve oynanabilirlik deneyiminin keyfini çıkarmak için masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızın, oyunun gerektirdiği gereksinimleri karşılaması gerekir. Bunu yapmak için de aşağıdaki Forza Horizon 4’ün minimum ve önerilen gereksinimleri listesine bakmanız yeterlidir.

Forza Horizon 4 Gereksinimleri 2023: Forza Horizon 4 Kaç Gb Yer Kaplar?
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Serinin öncülleri olan Forza Horizon 4, bir açık yarış oyunudur. Ülke çapında seyahat edebilir ve kendinizi farklı türde yarışlara sokabilirsiniz. Benzer şekilde pek çok türde arabalar alabilir, usta bir sürücü olarak itibarınızı artırabilir, sürüklenme, dönme ve dönüş gibi becerilerinizi mükemmelleştirerek yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Forza Horizon 4 Kaç GB Ram İstiyor?

Forza Horizon 4, sadece araba toplama veya merdivenleri tırmanma ile ilgili bir oyun değildir. Bu hem kendinize hem de sizden daha iyi olduğuna inanan diğer oyunculara yetenekli bir sürücü olduğunuzu kanıtlamakla ilgilidir. Windows 10 sürümünü kullananlardansanız gereken minimum ve önerilen gereksinimlerin duyurulduğunu bilmeniz gerekir. Oyunun ne kadar iyi görünmesini istiyorsanız buna bağlı olarak performans seviyenizi artırabilirsiniz. Ancak unutmayın ki seri geliştikçe erişilebilirliği de gelişmiştir. Hangi ayarlarla oynarsanız oynayın, oyunun hiçbir bölümünden asla mahrum kalmazsınız. Ayrıca arabalara, yarışa, beceri düzeyine veya yeteneğe olan ilginiz ne olursa olsun Forza oyunlarını oynamanız imkânsız değildir.

Oyun için gerekli olan minimum Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda minimumun dışında oyuncular için önerilen bazı gereksinimler de bulunmaktadır. Eğer çok daha yüksek kalitede bir oyun deneyimi yaşamak istiyor ve Forza Horizon 4 kaç GB ram istiyor diye merak ediyorsanız önerilen özelliklere göz atmanız önemlidir.

Minimum gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya üzeri
  • Klavye: Entegre klavye
  • Fare: Entegre fare
  • DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özelliği Seviye 11
  • Bellek: 8 GB
  • Video belleği: 2 GB
  • İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz
  • Ekran kartı: NVidia 650TI veya NVidia GT 740 veya AMD R7 250x

Önerilen gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya üzeri
  • Klavye: Entegre klavye
  • Fare: Entegre fare
  • DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özelliği Seviye 11
  • Bellek: 12 GB
  • Video belleği: 4 GB
  • İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
  • Ekran kartı: NVidia GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB veya AMD R9 290x veya AMD RX 470

Playground Games tarafından geliştirilen bu araba sürme oyunu hem Xbox One hem de PC için mevcuttur ve 450'den fazla araçla Birleşik Krallık'a seyahat etmeniz mümkündür. Köyler pastoral bir yapıya sahiptir. Edinburgh denilen bölge harika bir şehirden çok, özenle bakımlı bir taşra kasabasına benzer. Her şeyde idealize edilmiş 1950'li yılların hafif bir kokusu vardır, düzenli bahçeleri ve gül fidanlarıyla dolu bir yerdir. Şehir hayatında denk geldiğimiz grafitiler, belediye binaları, sanayi ve banliyöler yoktur. Önceki oyunlardan daha keskin, daha açık tasarlanmış, daha büyük ve daha eğlencelidir.

Forza Horizon 4'ün güçlü yönlerinden biri de özgürlüğe yönelmesi, tam olarak istediğinizi yapmanıza izin vermesi ve sizi sevmediğiniz yarışlardan ve etkinliklerden kurtarmasıdır. Hepsinden önemlisi bu oldukça eğlenceli, neşeli bir deneyimdir ve heyecan verici bir yarış fantezisidir. Gerçek bir simülatör deneyimi için oyunu ön kamera modunda da oynayabilirsiniz. Tüm bu detaylara olanak veren Forza Horizon 4, özellikle erkeklerin ilgisini çekiyormuş gibi görünse de kadın oyuncular için de oldukça dikkat çekici bir oyun türüdür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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