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Haberler Teknoloji Oyun Forza Horizon 5 Gereksinimleri 2023: Forza Horizon 5 Kaç Gb Yer Kaplar?
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Forza Horizon 5 gereksinimleri 2023: Forza Horizon 5 kaç Gb yer kaplar?

Microsoft ve Playground Games, Tokyo Game Show 2021'deki Xbox etkinliği sırasında ünlü yarış simülatörü Forza Horizon 5 için resmi bilgisayar gereksinimlerini açıklamıştır. Bu anlamda yapımcı şirket, oyunun farklı konfigürasyonlarda çalışabilmesi için bilgisayarınızın sahip olması gereken minimum, önerilen ve ideal gereksinimleri sunarak oyuncularına kaliteli bir süreç vadetmektedir.

Forza Horizon 5 Gereksinimleri 2023: Forza Horizon 5 Kaç Gb Yer Kaplar?
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Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri

Önceki oyun olan Forza Horizon 4 zaten oldukça etkileyici bir oyundu. Şimdi ise oyuncuların en iyi mekanikleri alıp daha fazla eğlenebilmesi için oyun içerisinde gerekli geliştirilmeler yapılmış oldu. Bu sefer olay örgüsü biraz tanıdık gelmektedir. Uzman bir pilotsunuzdur ve bu büyük etkinliğin ruhunun bir parçası olmak için önceki festivallere katılarak ünlü olmuşsunuzdur. Kaldırım yarışları, kros etkinlikleri, hız yarışmaları, atlamalar ve daha fazlası gibi en çok yapmaktan hoşlandığımız şeye öncelik verebilirsiniz. Oyunun ve karakterlerimizin ana hikayesi, hikayenin parçalarını birleştirip onlarla empati kurmaya çalışacak küçük olaylar dizisi veya meydan okumalarla ortaya çıkacaktır.

Forza Horizon 5, bir etkinlikte rekabet etmeye gerek bile kalmadan oyunda yaptığınız hemen hemen her eylemde deneyim kazanmanız için dizayn edilmiştir. Genellikle ulaşılan her yeni seviyeden sonra arabaları, parayı, kıyafetleri, kornaları ve diğer hediyeleri içerebilen bir ödül alırsınız. Ayrıca oyunda daha fazla araba satın almak için kredi toplamayı kolaylaştıran genel veya özel hedefler de vardır. Ancak öncelik her zaman için keşfetmek ve eğlenmektir. İncelemeniz gereken Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir. Bu sayede talebinize en uygun donanımı sağlamış olursunuz.

Minimum gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya üstü
  • İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 970 veya AMD RX 470
  • Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 12

Önerilen gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya üstü
  • İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 veya AMD RX 590
  • Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 12

İdeal gereksinimler:

  • İşlemci: Intel i7-10700K veya AMD Ryzen 7 3800XT
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia RTX 3080 veya AMD RX 6800 XT
  • Depolama: 110 GB SSD
  • DirectX: Sürüm 12

Forza Horizon 5 kaç GB ekran kartı istiyor diye düşünüyorsanız bu koşullara göz atmanız önem kazanacaktır. Öte yandan Forza Horizon 5'in görüş alanını değiştirme seçeneğini ve ultra geniş monitör desteğini destekleyeceğini belirtmekte de fayda vardır. Bu konuda net olmayan durum ise bu özelliklerin hedeflediği performans türüdür. Örneğin; minimum orta ayarlarda 1080p'de 60 FPS'yi hedefler iken yüksek ayarlarda önerilen 60 FPS 1440p olabilir, ancak yine de bu durum henüz tam belli sayılmaz. Fakat şunu bilmelisiniz ki RTX 3080'in önerilen donanımı, ışın izleme uyumluluğundan en iyi şekilde yararlanmayı hedeflemektedir.

Oyunun en önemli bileşenlerinden biri de sosyalleşmedir ve bunu başarmanın birkaç yolu vardır. Eğer internet bağlantınız var ise oyuna her girdiğinizde bireysel olarak ilerleyen diğer oyuncularla birlikte bir lobiye yerleştirilecekseniz. Kendi oyunlarını oynayan bu kişileri dilerseniz doğrudan bire bir yarışmaya davet edebilir, yerleşik bir etkinliğe girebilir ve mevcut tüm oyuncuları çağırabilirsiniz. Oyun modunu ve rotayı değiştirerek tam anlamıyla sıfırdan bir etkinlik yaratabilirsiniz. Benzersiz deneyimler oluşturmak için engelleri ve hatta arabaları ile performanslarını bile belirleyebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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