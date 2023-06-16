Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Frankfurt Okulu Nedir, Temsilcileri Kimler? Frankfurt Okulu Ne Zaman Kuruldu?
ABONE OL

Frankfurt Okulu nedir, temsilcileri kimler? Frankfurt Okulu ne zaman kuruldu?

Eleştirel Kuram adıyla da bilinen Frankfurt Okulu; birbirinden farklı alanlarda üreten insanları bir araya getirmiş olan Toplumsal Araştırma Enstitüsü’nün bir düşünce akımı olarak ifade edilmesidir. Bir dogmaya dönüştüğüne inandıkları Marksizm’i yeniden özüne döndürmeyi ve bu düşüncenin felsefeyle ilişkisini kurmayı hedefleyen bu düşünce akımı, kapitalist toplum yapısına da ağır eleştiriler getirmiştir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Frankfurt Okulu Nedir, Temsilcileri Kimler? Frankfurt Okulu Ne Zaman Kuruldu?
HABERTURK.COM

Dört ayrı döneme ayrılmış olan Frankfurt Okulu, günümüzdeki birçok postmodernist teze de kaynaklık edecek konular üzerine tartışmıştır. Modern dünyada amaçlar ile araçların yer değiştirdiğini ifade eden Frankfurt Okulu temsilcileri kimler? Frankfurt Okulu nedir? İşte, tüm detaylar…

Frankurt Okulu Nedir?

Frankfurt Okulu ya da Eleştirel Kuram; sosyoloji, bilim, tarih, felsefe, psikanaliz gibi farklı disiplinlerde üretim gerçekleştiren bilim insanlarını bir araya getiren Toplumsal Araştırma Enstitüsü’nden doğan bir düşünce akımı olarak tanımlanmaktadır. Marksizm’in bir dogma haline dönüştüğünü düşünen bu düşünürler, onu özüne döndürmeyi ve bu fikri yeniden felsefe ile ilişkilendirmeyi amaçlamışlardır. Peki, Frankfurt okulu ne zaman kuruldu? Frankfurt Okulu 1923 yılında, Almanya’da kurulmuştur.

Hegelci Marksçı Gelenek, Hermeneutik Gelenek, Freudçu Gelenek ve Kantçı Eleştirel Gelenek olmak üzere 4 gelenekten etkilenen Frankfurt Okulu’nda dört ayrı dönem yaşanmıştır.

Birinci Dönem: Kuruluş dönemi olan bu dönemde daha çok işçi sınıfının arşivinin oluşturulması amaçlanmıştır.

İkinci Dönem: İlk döneme nazaran daha akademik çalışmaların yapıldığı bir dönemdir.

Üçüncü Dönem: Hitlerin okulu kapatması sebebiyle, enstitü Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmiş ve çalışmalarına, 1941 yılına kadar Columbia Üniversitesi’nde devam etmiştir.

Dördüncü Dönem: 1953 yılında tekrar Almanya’ya dönen enstitünün son dönemidir.

Frankfurt Okulu Neyi Savunur?

Frankfurt Okulu ya da Eleştirel Kuram; daha çok kapitalizm, tüketim toplumu, kültür endüstrisi ve modernizm üzerine getirdikleri eleştiriler ile bilinen bir düşünce akımıdır.

Bu düşünce akımına göre; insanların doğa karşısında daha özgür olmalarını, doğanın yasalarının keşfedilmesini ve insanların doğayı kontrol altına almalarını sağlayan bilim; aynı zamanda insanların da tıpkı doğa gibi denetim altına alınmasına olanak sağlamıştır. İnsanların özgürlüğünü kısıtlayan bu durum, tıpkı Orta Çağ’da hâkim olan skolastik düşünce gibi insanların hürriyetlerini kısıtlamaktadır.

Yine bu düşünce akımına göre modern dünyada amaçlar ile araçlar yer değiştirmiştir. Modernite’nin üretim şekli olan araçsal akıl; daha fazla ihtiyaca cevap olmak için değil daha fazla kar yapmak için büyümek istemektedir. Böylesi bir dünyada egemen olan anlayış da daha fazla reklam ve daha fazla tanıtım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Frankfurt Okulu’na göre kapitalist sistem kültür endüstrisi yoluyla bilinçsiz ve kapitalist sisteme tamamen eklemlenmiş bir yeni sınıf meydana getirmiştir. Bu anlayışta kültürün kendisi bir endüstriye; sinema, dizi, edebi eserler, müzik eserleri vs. gibi kültür ürünleri ise meta haline gelmişlerdir. Bu tarzda şekillenmiş olan endüstri de sanatın bütünlüğüne değil, onun toplum üzerinde bıraktığı etkiye yoğunlaşmaktadır.

Kültür endüstrisi üretmiş olduğu ürünler yoluyla insanlara, yaşamdaki olumsuz durumların tamamen tesadüfi olduğu ya da doğal nedenlere bağlı olduğu mesajını vermektedir. Bu şekilde insanların kapitalizme bir bağımlılık fikri geliştirmesi ve mevcut ideolojinin insanlar arasında yayılması hedeflenmektedir.

Frankfurt Okulu Düşünürleri

Frankfurt Okulu’nun; birbirinden farklı disiplinlerde çalışan birçok insanı bir araya getiren Toplumsal Araştırma Enstitüsü’nde ortaya çıkmış olan bir düşünce akımı olduğundan bahsetmiştik. Şimdi gelin, Frankfurt Okulu temsilcileri kimler olduğunu hep birlikte inceleyelim.

  • Theodor W. Adorno
  • Max Horkheimer
  • Walter Benjamin
  • Herbert Marcuse
  • Jürgen Habermas
  • Alfred Sohn-Rethel
  • Leo Löwenthal
  • Franz Neumann
  • Franz Oppenheimer
  • Friedrich Pollock
  • Erich Fromm
  • Alfred Schmidt
  • Oskar Negt
  • Karl A. Wittfogel
  • Susan Buck-Morss
  • Axel Honneth
  • Wilhelm Reich
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1954 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1954 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1954 doğumlu kaç yaşında olur?
Bretton Woods Sistemi Nedir, Özellikleri Neler? Bretton Woods Sistemi Ne Zaman Çöktü?
GÜNDEM Bretton Woods sistemi
Brejnev Doktrini Nedir? Brejnev Doktrini Özellikleri, Tarihi ve Önemi
GÜNDEM Brejnev Doktrini özellikleri, tarihi
1956 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1956 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1956 doğumlu kaç yaşında olur?
Barbarossa Harekâtı Nedir, Ne Zaman Başladı? Barbarossa Harekâtı Amacı, Tarihi ve Sonucu
GÜNDEM Barbarossa Harekâtı amacı, tarihi ve sonucu
Bağlantısızlar Hareketi Nedir, Hangi Konferansta Kuruldu? Bağlantısızlar Hareketi'nin Lider Ülkeleri
GÜNDEM Bağlantısızlar Hareketi'nin lider ülkeleri
YKS SONUÇLARI 2023 | ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih
YKS'ye kaç kişi girecek? 2023 bu sene üniversite sınavı YKS kaç kişi başvuru yaptı?
GÜNDEM YKS'ye kaç kişi girecek?
Cuma namazı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Diyanet ile 16 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
GÜNDEM Cuma namazı saatleri
Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, nasıl başvuru yapılır, şartları neler? Öğrencilere Kurban Bayramı için harçlık iddiası gündemde!
GÜNDEM Öğrencilere bayram harçlığı iddiası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.