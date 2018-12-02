Fransa'da, akaryakıt zamlarının ardından başlayan gösteriler dün gece de devam etti. 'Sarı Yelekler'in iki hafta içerisinde gerçekleştirdiği 3. eylemin ardından başkent Paris adeta yangın yerine döndü.

17'Sİ POLİS, 110 KİŞİ GÖSTERİLERDE YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre özellikle şiddet olaylarının yaşandığı başkent Paris'te, İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 287 gözaltı gerçekleşti ve 17’si güvenlik güçleri mensubu toplam 110 yaralandı.

65 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR, GÖSTERİCİ SAYISI 75 BİN

Fransa çapında 65 bin güvenlik güçleri mensubu görevlendirilirken yine ülke çapında 75 bin kişinin Sarı Yelekler eylemine katıldığı bildirildi. Fransa’nın diğer bölgeleri ise daha sakin değildi.

190 YERDE YANGIN ÇIKTI, 6 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin de yoğun çalıştığı günde 6 binanın ateşe verildiği 190 yangına da müdahale edildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde büyük yangınlar çıkarıldığı, Puy-en-Velay’de valiliğin ateşe verildiği ve Bordeaux’da patlama sebebiyle bir vatandaşın elini kaybettiği öğrenildi.

YÜZLERCE ARAÇ ATEŞE VERİLDİ

Yüzlerce aracın ateşe verildiği, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında şiddetli bir mücadelenin gerçekleştiği günün ardından geriye kalan görüntüler savaş alanını aratmadı. Çevik kuvvet tarafından şiddet gören ve yaralanan vatandaşların görüntüleri paylaşıldı, aralarında yaşlıların da olduğu eylemcilere polisin sert müdahalesi vatandaşların “diktatörlük” yorumu yapmasına sebep oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI: "OHAL BİR TABU DEĞİL"

Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "OHAL ilan etmek benim için tabu bir şey değil" açıklamasında bulunurak olağanüstü hal ilan edilme ihtimali olduğunun sinyalini verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner.

BİR ÖNCEKİ OHAL 2 YIL SÜRDÜ

Fransa'da, 13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin öldüğü Paris'teki zincirleme terör saldırılarının ardından yürürlüğe giren OHAL, 6 kez uzatılmış, 2 yıl sürmüş ve 1 Kasım 2017'de kaldırılmıştı.

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