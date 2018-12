Yılbaşında akaryakıt fiyatlarına zam gelecek Fransa'da, yaklaşık on gündür hükümetin kararına karşı olan grupların gösterileri sürüyor. Geçtiğimiz ay Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne'un, 2019'da dizelde 6.5 sent ve benzinde 2.9 sent zam yapılacağını açıklaması, yılbaşından bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 20 pahalanmasından zaten şikayetçi olan grupları harekete geçirdi.

Olaylar Hollanda ve Belçika'ya da sıçrarken, başkent Paris'te 'sarı yelekliler' olarak anılan protestocu gruplar ile polis arasındaki gittikçe şiddetlenen çatışmalar ise, gözleri ülkedeki akaryakıt fiyatlarına çevirmiş durumda.

PETROLDEKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

Zamlar ile çalkalanan Fransa'da, akaryakıt fiyatlarındaki artışta brent petroldeki değerlenme etkili oldu. Öyle ki, yılbaşından bu yana yüzde 20 artışa sahne olan brent petrol, yılın ilk 10 ayı içinde 60 dolar seviyesinden başlayarak 86 dolara kadar çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükselmenin etkisiyle de, Fransa'daki akaryakıt fiyatları, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 arttı. Öyle ki, motorinin pompa fiyatı 1.49 euro (1.65 dolar) olan ülkede, yılbaşından sonra fiyatların 1.55 euroya (1.72 dolar) çıkması bekleniyor. Aynı şekilde, yıl başından bu yana yüzde 5 oranında artan benzinin litre fiyatı da 1.47 euroyu (1.63 dolar) buldu. Ocak 2019'dan itibaren de benzinin fiyatının 1.50 euroyu (1.66 dolar) bulması bekleniyor.

Motorindeki zam oranının benzinden daha yüksek olacak şekilde belirlenmesinin ise, önümüzdeki on yıl içinde ülkedeki dizel otomobil kullanımını azaltmak için yapıldığını da belirtelim.

ALIM GÜCÜ 4 DEPO AZALACAK

Bunun yanı sıra, ülkedeki bireysel akaryakıt harcamaları da katlanmış durumda. Öyle ki, Fransa'da aylık akaryakıt maliyetleri bir yıl içinde yüzde 15 oranında arttı. Buna göre, ayda ortalama 3 depo yakıt alan ve yakıt deposu 50 litre olan dizel bir otomobil kullanıcısının aylık akaryakıt masrafı geçen yıl 195 euro idi. Bu yıl ise ülkedeki aylık ortalama motorin harcamasının 223.5 euroya çıktığı görülüyor.

Fransa'da asgari maaşın bin 498 euro olarak belinlendiği göz önüne alındığında, geçen yıl bir asgari maaş ile 7.68 aylık motorin masrafı karşılanabilirken, bu yıl rakamın 6.7'e düştüğü görülüyor. Aynı hesap bir depo üzerinden yapıldığında ise, 2017'de asgari maaş ile 23 depo motorin alınabilirken, bu yıl 20 depo alınabiliyor.

'Sarı yeleklilerin' karşı çıktığı zamlar sonrası ise, Fransa'daki bir depo akaryakıtın maliyeti daha da katlanacak. Buna göre, 2019'da bir depo motorinin maliyeti 77.5 euro olacak. Rakamlar, dizel bir otomobilin aylık akaryakıt harcamasının da 232.5 euro olacağını gösteriyor. Buna göre, asgari maaş ile geçinen bir Fransız'ın yılbaşından sonra bir maaş ile 19 depo motorin alabileceği anlaşılıyor. Sonuç olarak, Fransa'daki zamlar 2017 sonundan bu yana asgari maaşın 4 depo daha az motorin alır hale geleceğini ortaya koyuyor ki, bu da ortalama bir sürücünün bir aylık akaryakıt harcamasından daha fazla olarak dikkat çekiyor.

EN PAHALI 4'ÜNCÜ ÜLKE OLACAK

2017 sonundan bu yana petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkilemişti. Fakat, 2018'in ilk çeyreğinde görülen zamların sonraki aylarda tekrarlanması için bir dizi önlem alındı. Mayıs ayındaki Bakanlar Kurulu kararına göre, zamların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanmaya başlandı.

Öyle ki ÖTV, benzin, motorin ve LPG’de petrol ve döviz kurlarına bağlı artışlarda, gerçekleşen artış tutarı kadar düşürüldü. Böylece zamların pompadan dönmesi sağlandı. Alınan önlemler uzun yıllar boyunca dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan Türkiye'nin, söz konusu sıralamasını değiştirdi. Türkiye'de motorinin litre fiyatı hali hazırda 1.02 eurodan satılıyor. Rakamlar, Türkiye'nin dünyanın en pahalı motorini sıralamasında 66'ıncı basamakta bulunduğunu gösteriyor.

Petrol fiyatlarındaki artışı sübvanse etmeyerek pompaya yansıtan Fransız hükümetinin kararı ise, 2019'dan itibaran ülkeyi dünyanın en pahalı benzin ve motorinin satıldığı ülkelerden biri haline getirecek. Öyle ki, Fransa euro cinsinden bakıldığında en pahalı motorin kullanan ülkeler lsitesinde 14'üncü sırasında bulunuyor. Fakat 2019'da devreye girecek zamlar ile birlikte Fransa, dünyanın en pahalı motorinini kullanan 4'üncü ülke olacak. Listenin ilk sırasında 1.63 euro ile Norveç bulunurken, İsviçre 1.61 euro ile ikinci ve İzlanda 1.60 euro ile üçüncü sırada yer alıyor.

Dünyadaki benzin fiyatlarına dolar cinsinden bakıldığında ise, Fransızların en pahalı 22'inci benzini kullandıkları görülüyor. Aynı listede, Türkiye ise 1.17 dolarllık benzin litre fiyatı ile 75'inci sırada yer alıyor. Yılbaşında uygulanmaya başlanacak akaryakıt zamları ile birlikte, Fransa 19'uncu sıraya çıkacak. Dünyadaki en pahalı benzini ise 2.08 dolarlık litre fiyatıyla Hong Kong kullanıyor.

