Fransa'da akaryakıt protestoru gerçekleştiren ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen 'Sarı Yelekliler' ile polis arasında çatışma yaşanıyor. Polis biber gazıyla müdahale etti.

Fansız yetkililer, yakıt fiyatlarının ve vergilerin yükseltilmesi ile Cumhurbaşkanı Macron’un hükümetine protesto etmek için Şanzelize caddesine toplanan binlerce öfkeli halkı durdurabilmek binlerce polis görevlendirdi. Paris ulaşım departmanı, şiddetli protesto gösteri beklentisiyle 7 metro istasyonunu ulaşıma kapattı. Çok sayıda göstericinin Paris'teki ünlü Zafer Takı önünde toplandığı ve marşlar söylediği gözlendi.

Geçen hafta sonundan itibaren sarı yelekliler olarak isimlendirilen protestocu göstericilerinin şiddete yönelmesi, yolları bloke etmesiyle hükümet sert tedbirler alarak göstericileri dağıtmak için binlerce polis görevlendirdi. Bugün sarı yelekliler başkent Paris olmak üzere ülke genelinde gösterilerin devam etmesi çağrısında bulundu.

Yüzlerce polis sabah saatlerinden itibaren Şanzelize sokağının başında mevzi aldı. Sokak girişlere kapandı. Polis kimlik ve bagaj kontrolleri yapmaya başladı.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Bazı göstericiler zorla Şanzelize sokağna gitmeye çalıştı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bugün hayat pahalılığına karşı yapılacak protestolar öncesi bazı ünlü mağazalar güvenlik önlemi için vitrinlerini sunta ile kapattı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, France 3 radyosuna yaptığı açıklamada, Champs-Elysees Caddesi'nin, "Sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarını protesto etmek için cumartesi günü düzenleyeceği gösteri nedeniyle trafiğe kapatılacağını bildirmişti.

Caddede yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağını ifade eden Castaner, ayrıca kimlik kontrolünün yapılacağını söylemişti.

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri zarar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle geçen cumartesi Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralanmış, 794 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

BELÇİKA: ATTIĞIMIZ TAŞLAR BİZİM VERGİLERİMİZLE ALINMIŞTI

Belçika’daki eylemlerine devam edeceklerini duyuran 'Sarı Yelekliler', Başbakan Charles Michel ile görüşmek üzere randevu aldıklarını, Michel’in ise görüşmeyi son anda iptal ettiğini açıkladı.

Belçika’da sokakları ve 2 polis aracını ateşe vererek sokakları adeta savaş alanına çeviren 'Sarı Yelekliler' protestolarına devam edeceklerini duyurdu. Sarı Yelekliler adına açıklamada bulunan avukat Corinne Huybrechts (60),Başbakan Charles Michel ile görüşmek istediklerini belirterek, "Başbakan Charles Michel tarafından ağırlanacaktık. Beş kişilik bir heyetimiz vardı. Liege ve Charleroi'de bir hafta boyunca akaryakıt fiyatlarının yüksekliğini protesto eylemine yürüten dört kişi ve ben olacaktım. Ben bir avukatım. Başbakan Michel’in Brüksel’deki konutun önünde emniyet güçleri adeta duvar örmüş vaziyette duruyorlardı. Emniyet güçleri aniden göz yaşartıcı gaz sıktı. Meğer Başbakan Michel, bizimle görüşmekten vazgeçmiş" ifadelerini kullandı.

Kendilerine saldırıldığın altını çizen Huybrechts, "Şimdi politikacılar kalkıp da 'Sarı Yelekliler'i suçlamasınlar. Bizler Başbakan Michel ile randevumuz olmasına rağmen saldırıya uğradık dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen protestolar sırasında 2 polis aracı ateşe verilmiş ve 60 kişi de gözaltına alınmıştı.

SARI YELEKLİLER AB KURUMLARI ÖNÜNDE

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in başlattığı ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden olan protestolar, AB kurumlarının önüne kadar yayıldı.

Akaryakıt zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehir merkezinde 1'i polis otosu olmak üzere 2 aracı yaktı. Polisin tazyikli suyla ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği çok sayıda gösterici, hükümet karşıtı çeşitli sloganlar atarak çevre caddelere dağıldı. Meşaleler yakan ve ses bombaları atan "sarı yelekliler", çevredeki tabelaları da devirdi. Protesto nedeniyle toplu taşımada ve ana yollardaki trafik akışında aksamalar yaşandı. Göstericilerin ardından bölgeye atlı polislerin geldiği, polis helikopterinin de bölge üzerinde uçtuğu görüldü.

KAMUFLAJ İÇİN SARI YELEKLERİ ÇIKARIYORLAR

Bazı göstericilerin, polisin dikkatini çekmemek için zaman zaman sarı yeleklerini çıkararak kamufle olmaya çalıştıkları da gözlemleniyor.

Fransa'da "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.

Sarı yelekliler daha önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde de protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ