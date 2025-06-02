Fransa'nın Var vilayetinde yaşanan ırkçı saldırıda Tunus vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 Türk vatandaşı yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau X hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mayıs'ta Var vilayetinde bir şahsın Tunuslu komşusunu öldürdüğünü ve 1 Türk vatandaşını yaraladığını açıkladı.

Retailleau saldırının "ırkçı" olup olmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ancak failin saldırı öncesi ve sonrasında sosyal medyadan yayınladığı videoların "bu noktada şüpheye yer bırakmadığını" belirtti.

Saldırı sonrası Tunus'un Paris Büyükelçisi ile görüştüğünü ve mağdurun yakınlarına taziyelerini ilettiğini kaydeden Retailleau, gün içinde Tunuslu mevkidaşı ile de bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

REKLAM

Retailleau, saldırıya ilişkin "Irkçılık ağır şekilde cezalandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Olay

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Var vilayetinde 31 Mayıs'ta yaşanan olayda 53 yaşındaki Fransız, 35 yaşındaki Tunuslu komşusunu vurarak öldürdü, 25 yaşındaki Türk genci de elinden yaraladı.

Saldırganın sevgilisi olduğu belirtilen kadının ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik ekipleri, olay yerinden aracıyla uzaklaşan zanlıyı kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.