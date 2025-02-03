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        Haberler Dünya Fransız yönetmen Ruggia, reşit olmayan aktriste tacizden suçlu bulundu | Dış Haberler

        Fransız yönetmen Ruggia, reşit olmayan aktriste tacizden suçlu bulundu

        Fransız film yönetmeni Christophe Ruggia, aktris Adele Haenel'e reşit olmadığı dönemde cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu. Ruggia 4 yıl cezaya çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:08
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        Fransız yönetmen Ruggia, tacizden suçlu bulundu
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        Fransız mahkemesi, Fransız film yönetmeni Christophe Ruggia'yı aktris Adele Haenel'e reşit olmadığı dönemde cinsel tacizde bulunmaktan suçlu buldu ve ikisi ertelenmiş olmak üzere dört yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Fransız sinemasında ortaya çıkan ilk #MeToo davalarından biri olan olayda, "Portrait of a Lady On Fire" gibi filmlerde rol alan ödüllü aktris Haenel, Ruggia'yı 2001 yılında, kendisi 12, Ruggia ise 36 yaşındayken "The Devils" filmi üzerinde çalışırken tanışmalarının ardından kendisini defalarca taciz etmekle suçlamıştı.

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        #Christophe Ruggia
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