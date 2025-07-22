Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Cimbom üçüncü hazırlık maçına çıkıyor!

Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Cagliari ile kozlarını paylaşacak. Cimbom, Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…