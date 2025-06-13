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        Galatasaray'da rota Djordje Petrovic!

        Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray'da, transferde rota Djordje Petrovic'e döndü.

        Giriş: 13.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:05
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        Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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        Sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasında yer alan Andriy Lunin için Real Madrid ile temasa geçti ancak İspanyol ekibini satın alma opsiyonlu kiralık formülüne ikna edemedi.

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        Uğurcan Çakır transferinde de çeşitli engellerin bulunması nedeniyle rota şu anda Sırp kaleci Djordje Petrovic’e çevrilmiş durumda.

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        Geçtiğimiz sezonu Fransız temsilcisi Strasbourg’da geçiren Petrovic, bonservisi Chelsea’de bulunmasına rağmen İngiliz kulübünün A takım planları arasında yer almıyor.

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        Ancak Chelsea oyuncudan tamamen vazgeçmiş değil.

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        Galatasaray, Petrovic’i 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

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        Öte yandan Chelsea’nin oyuncu için belirlediği bonservis beklentisi ise 22 milyon Sterlin, yani yaklaşık 25.8 milyon Euro seviyesinde.

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        Galatasaray yönetimi, Sırp kaleci dışında Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez’in durumunu da yakından takip ediyor.

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        Transfer sürecinde birçok alternatif üzerinde çalışan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.

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