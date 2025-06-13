Galatasaray'da rota Djordje Petrovic!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray'da, transferde rota Djordje Petrovic'e döndü.
Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasında yer alan Andriy Lunin için Real Madrid ile temasa geçti ancak İspanyol ekibini satın alma opsiyonlu kiralık formülüne ikna edemedi.
Uğurcan Çakır transferinde de çeşitli engellerin bulunması nedeniyle rota şu anda Sırp kaleci Djordje Petrovic’e çevrilmiş durumda.
Geçtiğimiz sezonu Fransız temsilcisi Strasbourg’da geçiren Petrovic, bonservisi Chelsea’de bulunmasına rağmen İngiliz kulübünün A takım planları arasında yer almıyor.
Ancak Chelsea oyuncudan tamamen vazgeçmiş değil.
Galatasaray, Petrovic’i 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.
Öte yandan Chelsea’nin oyuncu için belirlediği bonservis beklentisi ise 22 milyon Sterlin, yani yaklaşık 25.8 milyon Euro seviyesinde.
Galatasaray yönetimi, Sırp kaleci dışında Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez’in durumunu da yakından takip ediyor.
Transfer sürecinde birçok alternatif üzerinde çalışan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.